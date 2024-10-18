Yağışlar Doğu Anadolu'da arttı, Ege'de azaldı!

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 1966,4 mm ile Rize'de, normaline göre en fazla artış yüzde 66 ile Şırnak'ta gerçekleşti. En az yağış 360,3 mm ile Aksaray'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 25 ile Denizli'de meydana geldi. Su yılı yağışları Artvin, Rize ve Trabzon'da 65, Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de 36, Van'da 30, Muş'ta son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.