Yağışlar Doğu Anadolu'da arttı, Ege'de azaldı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 aylık yağış oranlarını açıkladı. Yağışlar geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11 artış gösterdi. Normallerine göre en fazla artma yüzde 28 ile Doğu Anadolu, en fazla azalma yüzde 17 ile Ege Bölgesi'nde kaydedildi. 2024 su yılı yağışı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, son 36 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023-2024 Su Yılı 12 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'na göre, 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 dönemini kapsayan 2024 su yılı yağışları, normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde tamamlandı. Türkiye geneli su yılı yağışı 597 mm ölçüldü. 1991-2020 yıllarını kapsayan süreçteki normali 573,4 mm ve geçen yıl aynı dönem su yılı yağışı 540,5 mm olan Türkiye'nin 2024 su yılında yağışı normaline göre yüzde 4, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11 artma gösterdi.