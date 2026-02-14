Yağışlar etkisini gösterdi. Kuraklığın simgesi haline gelen çay akmaya başladı
14.02.2026 12:04
İHA
Şanlıurfa'da etkisini gösteren aşırı yağışlar nedeniyle uzun yıllardır akmayan dereler yeniden akmaya başladı. Çiftçiler ise durumdan oldukça memnun.
Son iki yıldır Şanlıurfa'da etkisini gösteren kuraklık, yoğun yağışların ardından yerini berekete bıraktı. Uzun süredir akmayan dereler canlanırken, Atatürk Barajı'da son yılların en düşük seviyelerini gördüğü dönemin ardından verimli bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 2-3 yıldır akmayan ve kuraklığın etkisindeki Karahisar Çayı, Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçeleri sınırları arasında tekrar akmaya başladı.
BEREKETLİ MAHSUL BEKLENİYOR
Karacadağ Dağları'ndaki karların erimesiyle beslenen çay, bölge topraklarını tekrar suyla kavuşturdu. Karahisar Çayı'nın tekrar akmaya başlaması özellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yerlileri de sevindirdi. Uzmanlar, yağışların böyle devam etmesi halinde yer altı sularının ve tarım arazilerinin olumlu etkileneceğini belirtiyor.
Uzun süredir yağışsız geçen mevsimlerin ardından gelen canlanma, Şanlıurfa'da hem doğaya hem insanlara umut oldu. Çiftçilerin yüzü gülerken, bu yıl bereketli mahsul elde etmesi de bekleniyor.
"SUYU VERİMLİ KULLANMALIYIZ"
Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, mevcut yağışlarla ilgili değerlendirmeler yaptı. Mevsimlerin normalin altında seyretmesinden dolayı kurak bir iklim geçirdiklerini söyleyen Bilgin, maraların zayıfladığını, zeytin ve fıstık bahçelerinde de kurumalar meydana geldiğini ifade etti. Yağışların ardaından barajların doluluk oranlarının artığına değinen Bilgin, "Kuruyan derelerimizi tekrar coşturdu, çiftçimizin yüzü güldü. Bizde suyu verimli kullanarak tarımsal üretimi etkin bir hale getirmeliyiz" dedi.