Yağışlar etkisini gösterdi. Kuraklığın simgesi haline gelen çay akmaya başladı

Karacadağ Dağları'ndaki karların erimesiyle beslenen çay, bölge topraklarını tekrar suyla kavuşturdu. Karahisar Çayı'nın tekrar akmaya başlaması özellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yerlileri de sevindirdi. Uzmanlar, yağışların böyle devam etmesi halinde yer altı sularının ve tarım arazilerinin olumlu etkileneceğini belirtiyor.

Uzun süredir yağışsız geçen mevsimlerin ardından gelen canlanma, Şanlıurfa'da hem doğaya hem insanlara umut oldu. Çiftçilerin yüzü gülerken, bu yıl bereketli mahsul elde etmesi de bekleniyor.