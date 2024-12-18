Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi
Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, son yağışlara rağmen yükselmedi. 20 metre çekilen gölün su kotu, son 5 yılın en düşük seviyesi olan 29,97 metre ölçüldü.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle özellikle sonbahar ve kışın yeteri kadar yağış düşmemesi, küresel iklim değişikliği, bilinçsiz kullanım ve diğer faktörlerin etkisi, Kocaeli ve Sakarya'da yaklaşık 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'ndeki su seviyesini etkiledi.