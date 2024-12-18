Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi

Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, son yağışlara rağmen yükselmedi. 20 metre çekilen gölün su kotu, son 5 yılın en düşük seviyesi olan 29,97 metre ölçüldü.

Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 1

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle özellikle sonbahar ve kışın yeteri kadar yağış düşmemesi, küresel iklim değişikliği, bilinçsiz kullanım ve diğer faktörlerin etkisi, Kocaeli ve Sakarya'da yaklaşık 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'ndeki su seviyesini etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 2

Kentte son bir haftada aralıklarla etkili olan yağışa rağmen gölün su kotu, son 5 yılın en düşük seviyesi olan 29,97 metre ölçüldü.

Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 3

Suyun yaklaşık 20 metre çekildiği gölde kayıklar karaya oturdu, iskelelerin bir kısmı susuz kaldı.

Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 4

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (SASKİ) edinilen bilgiye göre, maksimum doluluğu 32,20 metre olan Sapanca Gölü'nün su seviyesi, 17 Aralık itibarıyla 2023'te 32,02, 2022'de 31,15, 2021'de 31,62, 2020'de 30,43 ve 2019'da 31,34 metre kaydedildi.

Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 5

En son 2014 yılında kuraklığın etkisiyle 29,64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine geldi.

Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 6

Sapanca Gölü'nde kuraklığın etkili olduğu alanlar, havadan görüntülendi.

Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 7

İŞTE SAPANCA GÖLÜ'NDEN GÖRÜNTÜLER

Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 8
Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 9
Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 10
Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 11
Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 12
Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 13
Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 14
Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 15
Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 16
Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 17
Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 18
Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 19
Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 20
Yağışlar Sapanca Gölü'ne etki etmedi: Son 5 yılın en düşük seviyesi - 21
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