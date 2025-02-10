Yağışlar sonrası yol evin bahçesine çöktü

Bölgede yaşayan vatandaşlar için acil bir tehlike bulunmadığını vurgulayan Arıkan, "Şu anda acil olarak vatandaşın evinde çatlama, yıkılma gibi bir durum gözükmüyor. Arazi yapıları nedeniyle tehlike meydana gelebilir. Ama bunun üzerine önlemler alınıyor. Belediye ve AFAD ekipleri bu konuda çalışma yapıyor" şeklinde konuştu.