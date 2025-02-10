Yağışlar sonrası yol evin bahçesine çöktü
Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi’nde yoğun yağış ve kar nedeniyle yol çökmesi meydana geldi. Olayın ardından ekipler bölgede gerekli tedbirleri alırken çöken yol dron ile havadan görüntülendi. Yolun tek şeritten ulaşıma açılacağı öğrenildi.
İlçeye bağlı Taşbaca Mahallesi Meşe Caddesi’nde kar ve yağmur sonrası mahalle yolu çöktü. Ekipler ihbar üzerine bölgede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ve belediye ekipleri önlem amacıyla yolu geçici olarak trafiğe kapattı.