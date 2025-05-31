Yağışlar sürüyor: Hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, bugün Türkiye genelinin parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar sürüyor: Hava bugün nasıl olacak? - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz (Mersin ve Adana'nın batısı hariç), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Balıkesir ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yağışlar sürüyor: Hava bugün nasıl olacak? - 2

Yağışların Güney ve İç Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra Sivas çevreleri Kayseri'nin doğu kesimleri ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar sürüyor: Hava bugün nasıl olacak? - 3

Açıklamada "Yağışların Güney ve İç Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra Sivas çevreleri, Kayseri'nin doğusu ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yapıldı.

Yağışlar sürüyor: Hava bugün nasıl olacak? - 4

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR 

Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yağışlar sürüyor: Hava bugün nasıl olacak? - 5

Hava sıcaklıklarının Balıkesir'de 25°C, Edirne'de  26°C, İstanbul'da 21°C, İzmir 28°C, Muğla 20°C, Adana'da 30°C,  Antalya 24°C,  Ankara'da 20°C olması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER