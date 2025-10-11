Yağışlar yeterli olmadı! İstanbul barajlarında son durum: İSKİ baraj doluluk oranları kaç, İstanbul'un ne kadar suyu var?

İSKİ, İstanbul barajlarının son durumunu günlük olarak paylaşmayı sürdürüyor. Kurak geçen yaz ayları ardından barajlar alarm vermeye başlamıştı. Baharla beraber yağış alan şehrin 10 barajından 5'i hala yüzde 5'in çok altında seyrediyor. Son günlerde İstanbul'da hava yağışlı devam ediyor. İşte, İstanbul barajlarındaki doluluk oranları...

İstanbul barajlarında su seviyeleri hala kritik seviyelerde bulunuyor. Şehirde yer alan; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam su oranı 2 milyon 113 bin metreküp olarak duyuruldu. Peki, İstanbul'un ne kadar suyu var?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI (11 EKİM)

İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam su oranı yüzde 25,65 olarak ölçüldü.

Regülatörlerde 1 milyon 38 bin metreküp, barajlarda ise 2 milyon 113 bin metreküp su yer alıyor.

10 Ekim Cuma günü İstanbul'a 3 milyon 151 bin metreküp su verildi.

Ömerli: % 17.32
Darlık: % 18.42
Elmalı: % 2.13
Terkos: % 27.7
Alibey: % 2.31
Büyükçekmece: % 17.81
Sazlıdere: % 11.34
Istrancalar: % 0.74
Kazandere: % 0.27
Pabuçdere: % 1.97

BARAJLARDAKİ YAĞIŞ ORANI

2023 yılında barajlarda ölçülen yağış miktarı 852,64 kg, 2024 yılında ise 709,27 kg olmuş durumda. 2023 yılı, 2021 yılı ardından barajlarda en çok yağış ölçülen sene oldu. Ancak 2025 yılı henüz bitmese de yağış miktarı 383,54 kg seviyesinde.

