Yağışlar yeterli olmadı! İstanbul barajlarında son durum: İSKİ baraj doluluk oranları kaç, İstanbul'un ne kadar suyu var?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI (11 EKİM)

İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam su oranı yüzde 25,65 olarak ölçüldü.



Regülatörlerde 1 milyon 38 bin metreküp, barajlarda ise 2 milyon 113 bin metreküp su yer alıyor.



10 Ekim Cuma günü İstanbul'a 3 milyon 151 bin metreküp su verildi.