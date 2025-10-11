Yağışlar yeterli olmadı! İstanbul barajlarında son durum: İSKİ baraj doluluk oranları kaç, İstanbul'un ne kadar suyu var?
İSKİ, İstanbul barajlarının son durumunu günlük olarak paylaşmayı sürdürüyor. Kurak geçen yaz ayları ardından barajlar alarm vermeye başlamıştı. Baharla beraber yağış alan şehrin 10 barajından 5'i hala yüzde 5'in çok altında seyrediyor. Son günlerde İstanbul'da hava yağışlı devam ediyor. İşte, İstanbul barajlarındaki doluluk oranları...
İstanbul barajlarında su seviyeleri hala kritik seviyelerde bulunuyor. Şehirde yer alan; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam su oranı 2 milyon 113 bin metreküp olarak duyuruldu. Peki, İstanbul'un ne kadar suyu var?