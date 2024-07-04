Yağışlar yüzleri güldürdü: İnci kefalleri yuvalarına geri döndü
Van'ın Muradiye ilçesinde geçen yıl inci kefallerinin en büyük üreme alanı olan Bendimahi Çayı, yağışların az olması nedeniyle kurumuş ve üreme döneminde olan binlerce inci kefali de göle dönemeden ölmüştü. Bu yıl yağışların bol olmasıyla birlikte inci kefalleri akarsuları doldurdu. Dereler bu yıl balıkla dolup taştı.
Dünyada sadece Van Gölü'nde olup, üreme dönemlerinde tatlı suya ihtiyaç duyan inci kefalleri için 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde av yasağı uygulanıyor.
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suda yaşayabilen inci kefalleri, bu dönemde neslini sürdürmek için gölün tuzlu ve sodalı suyundan çıkıp tatlı sulara göç ediyor.