Yağışlı hava batıya geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?)

Türkiye'de sıcaklıklar bu hafta da ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde olacak. Batıya yağışlı hava geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava bugün nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...

Yağışlı hava batıya geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan  son tahminlere göre, doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Adana ve Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yağışlı hava batıya geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

İstanbul parçalı bulutlu 30 derece çarşamba günü ise yağmurlu geçecek.  Ankara açık ve sıcak, öğle 33, gece 18 derece.  İzmir bulutlanıyor, kısım kısım yağmur başlayacak, gece yağmur kuvvetli. Bursa açık 30 derece. Antalya'da hava nemli, kısa süre yağmur görülebilir. Hissedilen sıcaklık 37 derece.    

Yağışlı hava batıya geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Marmara'da salı günü öğle saatleri açık geçecek. Akşam ise Edirne ve Çanakkale'de sağanak yağmur başlayacak. Çarşamba günü yağış tüm bölgeyi etkileyecek ve gün boyu sürecek. Edirne 31, Kocaeli 32, Balıkesir 33 derece. 

Yağışlı hava batıya geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

İç anadolu'da öğle saatleri yine sıcak, bu hafta çoğu gün hava açık olacak. Eskişehir 33, Kayseri ve Sivas 34 derece. Gece ise Sivas ve Kayseri'de 13-14 dereceye iniyor.  

Yağışlı hava batıya geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Ege bulutlanıyor, önce Manisa, Aydın arasında kısım kısım başlayacak yağmur,  Çarşamba tüm bölgede gök gürültülü sağanaklara şeklinde etkili olacak.  Denizli 36, Manisa 32, Kütahya 30, Muğla 35 derece.   

Yağışlı hava batıya geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Akdeniz'de lodosla hava nemli ve bunaltıcı, hissedilen sıcaklık adana'da 40, Mersin'de 38, Hatay'da 36 derece. Gölgede K.Maraş 38, Isparta ise 30 derece. 

Yağışlı hava batıya geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Karadeniz'de sıcaklıklar yüksek, bu bölgede de rüzgar lodosa dönüyor, Bolu ve Samsun 33, Tokat 37, Trabzon 30 derece. Yağmur Çarşamba Batı Karadeniz'e de ulaşacak.    

Yağışlı hava batıya geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars, Van arasında  yerel yağmurlar devam ediyor.  Erzurum 27, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Gazintep kesiminde hafif yağmur ihtimali var. Gaziantep 37, Şanlıurfa 38 derece.  

Yağışlı hava batıya geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

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