Yağışlı hava batıya geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre, doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Adana ve Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.