Yağmur 15 metrelik çam ağacını devirdi

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Bu arada, Tunca Nehri'nin debisindeki artış devam ediyor. DSİ verilerine göre nehrin debisi 237 metreküp/saniyeye çıktı.



Nehrin Sarayiçi adasını çeviren iki koldan yayılması ise sürüyor. Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği, Tavuk Ormanı, Tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nın da bulunduğu Sarayiçi'nin tamamı sular altında, bölgedeki tarım arazilerinin bir kısmına da nehir suyu girdi. Köprü girişlerinin su ile dolması ve geçişlerde tehlike arz etmesi nedeniyle köprüler trafiğe kapalı tutuluyor.



Meriç Nehri'nde de debi yükselmesi kaydedilirken Uzunköprü ve Meriç ilçelerinden geçen Ergene Nehri'nin debisi de son verilere göre, 425 metreküp/saniye olarak ölçüldü.



Ayrıca 2 köy yolu ulaşıma kapandı.