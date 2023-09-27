Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşecek (Hangi bölgelere yağmur yağacak?)
Batı bölgelerinde bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Batıdaki yerel sağanaklarla birlikte sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Peki yağmur hangi bölgelerde etkili olacak? İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
İstanbul'da poyraz kuvvetli hava bulutlanıyor, perşembe yağmur var. Ankara biraz bulutlu, İzmir'de yağış çarşamba kısa süreli, perşembe daha kuvvetli yağacak. Bursa yerel yağmurlu, Antalya açık. İstanbul 27, Ankara 29, İzmir 30, Bursa 29, Antalya 30 dereceleri görecek.