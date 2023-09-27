Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşecek (Hangi bölgelere yağmur yağacak?)

Marmara'da poyraz çok sert, ara ara kuvvetli yağacak sağanaklar çarşamba günü Çanakkale, Balıkesir, Bilecik tarafında başlayacak. Perşembe ise bölge genelinde devam edecek. Kocaeli ve Edirne 28, Balıkesir 29 derece olacak.