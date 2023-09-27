Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşecek (Hangi bölgelere yağmur yağacak?)

Batı bölgelerinde bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Batıdaki yerel sağanaklarla birlikte sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Peki yağmur hangi bölgelerde etkili olacak? İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşecek (Hangi bölgelere yağmur yağacak?) - 1

İstanbul'da poyraz kuvvetli hava bulutlanıyor, perşembe yağmur var. Ankara biraz bulutlu, İzmir'de yağış çarşamba kısa süreli, perşembe daha kuvvetli yağacak. Bursa yerel yağmurlu, Antalya açık. İstanbul 27, Ankara 29, İzmir 30, Bursa 29, Antalya 30 dereceleri görecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşecek (Hangi bölgelere yağmur yağacak?) - 2

Marmara'da poyraz çok sert, ara ara kuvvetli yağacak sağanaklar çarşamba günü  Çanakkale, Balıkesir, Bilecik tarafında başlayacak. Perşembe ise bölge genelinde devam edecek. Kocaeli ve Edirne 28, Balıkesir 29 derece olacak.

Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşecek (Hangi bölgelere yağmur yağacak?) - 3

İç Anadolu'da hava açık, öğle Sivas 29, Niğde 28, Konya 30 derece, gece Sivas ve Kayseri 10, Eskişehir 12 derece. Sonraki günler daha soğuk ve az noktada yağış da olacak.

Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşecek (Hangi bölgelere yağmur yağacak?) - 4

Ege'de önce Manisa, Afyon boyunca iç kesimlerde, perşembe bölge genelinde gök gürülülü sağanaklar var. Manisa 33, Afyon 29, Bodrum 28 derece olacak.

Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşecek (Hangi bölgelere yağmur yağacak?) - 5

Akdeniz'de hava hala bunaltıcı, gölgede Adana 32, Isparta 29 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 34, Diyarbakır 35 derece.

Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşecek (Hangi bölgelere yağmur yağacak?) - 6

Karadeniz'in geneli az bulutlu ama perşembe Batı Karadeniz de sağanaklardan etiklenecek. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da sıcaklık yüksek Erzurum 26, Malatya 31 derece.

Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşecek (Hangi bölgelere yağmur yağacak?) - 7

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Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşecek (Hangi bölgelere yağmur yağacak?) - 8

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