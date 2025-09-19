Yağmur kar yağışına döndü, yeni güne bembeyaz başladılar

Yaz ayları bitti, sonbaharın gelmesiyle birlikte havalar serinledi. Rize'nin yüksek kesimleri, yeni güne kar altında başladı.

Yağmur kar yağışına döndü, yeni güne bembeyaz başladılar - 1

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yağmur kar yağışına döndü, yeni güne bembeyaz başladılar - 2

Kentte, hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.

Yağmur kar yağışına döndü, yeni güne bembeyaz başladılar - 3

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Yağmur kar yağışına döndü, yeni güne bembeyaz başladılar - 4

Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

DAHA FAZLA GÖSTER