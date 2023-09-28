Yağmur ne zaman duracak? İşte 28 Eylül 2023 Meteoroloji'den son uyarı ve tahminler

YAĞMUR ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTTIRDI

Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.



Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.



Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.



Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.



Kuvvetli yağış Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi'de de ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandığı, mahsur kalma riskine karşı itfaiye ekiplerinin bölgede sevk edildiği belirtildi.



Bazı bölgelerde su seviyesinin araçların yarısına kadar yükseldiği gözlendi. Başakşehir'de bazı sürücüler suyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı otomobiller de tamamen suya gömüldü.