Yağmur ne zaman duracak? İşte 28 Eylül 2023 Meteoroloji'den son uyarı ve tahminler
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden ve bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak, su baskınlarına neden oldu. Peki, yağmur ne zaman duracak?
Meteoroloji'nin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı. Vatandaşlar ise yağmurların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, Meteoroloji'den son uyarı ve tahminler...