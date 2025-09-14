Yağmur suyuyla yetişiyor, yurt dışına ihraç ediliyor

Lavanta tarımına başlamalarındaki en büyük sebeplerden birinin susuz tarımla ilgili yaptıkları çalışmalar olduğunu aktaran Sarıca, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2008 yılında başladığımız susuz tarım çalışmaları çerçevesinde özellikle bölgede lavanta, kekik, adaçayı, melisa, karapelin başta olmak üzere pek çok tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmalarda bulunduk. Özellikle insanların görmesi ve görerek katkıda bulunması için de lavanta proje alanımızı biraz geliştirdik. Görsele dayalı çalışmalar yaptık. Tabii ki sadece yağmur hasadı ile lavantayı üretebiliyorsunuz. Dolasıyla da sulara katkısı çok çok büyük. Damlama sulama sistemi ile üretilen diğer aromatik bitkilerin yanında lavanta susuz tarıma oldukça elverişli bir bitki. Ama insanların bir anda lavanta hasadına yöneldiği için ve insanlara geleceği dair biraz ümit satıldığı için insanlar bir anda lavanta tarımına geçti. Oysa ki lavanta tarımında sabırlı olmak gerekiyor. Uluslararası piyasayı takip etmek gerekiyor. Başladığınızda bu işi devam ettirmeniz gerekiyor."