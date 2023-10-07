Yağmur ve soğuk hava dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?)
Pazar ülke genelinde yazı aratmayan bir hava da geçecek. Pazartesi ise kuzey kesimlere soğuk hava inecek. Sıcaklık 10-12 derece azalacak. İstanbul'da pazartesi günü sıcaklık 4-5 derecelik düşüşle 20 dereceleri görecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Ülke genelinde etkili olan yağmurlu hava yerini güneşli havaya bırakmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporunu göre, yağışlar geri dönüyor.
Yağmurlu hava pazartesiden itibaren kuzey bölgelerden başlayarak yurt genelinde yeniden etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 5-6 derece düşerek mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.