Yağmur ve soğuk hava dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Pazar ülke genelinde yazı aratmayan bir hava da geçecek. Pazartesi ise kuzey kesimlere soğuk hava inecek. Sıcaklık 10-12 derece azalacak. İstanbul'da pazartesi günü sıcaklık 4-5 derecelik düşüşle 20 dereceleri görecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Yağmur ve soğuk hava dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Ülke genelinde etkili olan yağmurlu hava yerini güneşli havaya bırakmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporunu göre, yağışlar geri dönüyor. 

Yağmurlu hava pazartesiden itibaren kuzey bölgelerden başlayarak yurt genelinde yeniden etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 5-6 derece düşerek mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yağmur ve soğuk hava dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

İSTANBUL'DA SICAKLIK 5 DERECE DÜŞECEK

İstanbul'da 25 derecelerde olan hava sıcaklığı önümüzdeki hafta 20 derecelere düşecek. 

Yağmur ve soğuk hava dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin’in ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Yağmur ve soğuk hava dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

İstanbul gündüz az bulutlu 26 derece. Gece sağanak yağmur gelecek. Pazartesi sıcaklık 15 dereceye iniyor. Ankara açık 24, İzmir 29, Bursa 29, Antalya güneşli̇ 31 derece. Pazartesi̇ Ankara ve Bursa'da yağmurlu olacak.  

Marmara hafta sonunu açık geçiriyor. Pazar rüzgar lodos yönlü, Edirne 29, Çanakkale ve Kocaeli 26 derece. Pazartesi̇ bölgede kış havası var, soğuk ve yağışlı olacak. 

Yağmur ve soğuk hava dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

İç Anadolu güneşli, sıcaklık biraz arttı, öğle saatlerinde 24-25 derecelerde, lodos biraz sert esiyor. pazartesi̇ sıcaklık 7 derece azalacak ve yağmur da bekleniyor. yor 

 Ege'de yaz havası var,  Maniisa 30, Muğla 28, Afyon 24,  Bodrum 31 derece. Pazartesi̇ ise rüzgarlı ve soğuk bii hava olacak. 

Yağmur ve soğuk hava dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Akdeni̇z az bulutlu, Adana 33, Mersin 31, Isparta 26 derece. Güneydoğu güneşli̇, Diyarbakır ve  Gaziantep 28 derece. Pazartesi Adana, Hatay, Diyarbakır boyunca sağanak yağış var. var

Yağmur ve soğuk hava dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Karadeniz pazar açık ve ılık, sıcaklık 24-26'lara kadar çıkıyor. Pazartesi i̇se şiddetli̇ yağmur ve soğuk gelecek. Yaylalara kar da yağacak. Doğu Anadolu'da Erzurum 19, Malatya 25 derece. Pazartesi̇ bölgede sağanak bekleniyor. yor

Yağmur ve soğuk hava dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 8
Yağmur ve soğuk hava dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

7 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağmur ve soğuk hava dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

8 EKİM PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağmur ve soğuk hava dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

9 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağmur ve soğuk hava dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

10 EKİM SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağmur ve soğuk hava dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

11 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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