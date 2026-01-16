Yağmurla başlayıp 5 gün sürecek. Kar İstanbul'a geri dönüyor
16.01.2026 06:33
NTV - Haber Merkezi
Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Tahminlere göre son günlerde mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcaklıklar hızla düşecek. İstanbul'un da aralarında olduğu birçok kentte 5 gün boyunca karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurt genelinde etkili olan soğuk-yağışlı hava, hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde de etkisini sürdürecek.
Yarın yurdun kuzey kesimlerinde başlayacak yağışların Çarşamba gününe kadar Marmara, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde etkisini göstermesi bekleniyor.
Karla karışık yağmur ve kar beklenen kentler arasında İstanbul da yer alıyor.
Bugünden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek, bir hafta boyunca tüm yurt adeta donacak.
Salı günü hava sıcaklıklarının İstanbul'da 1, Ankara'da sıfırın altında 5, İzmir'de ise 2 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.
MGM Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerini kuvvetli kuvvetli kar yağışına karşı uyardı.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 2/8 derece.
- İstanbul 7/11 derece.
- Denizli 3/13 derece.
- İzmir 6/16 derece.
- Adana 3/14 derece.
- Ankara 1/6 derece.
- Samsun 5/8 derece.
- Erzurum -16/-2 derece.
- Malatya -4/4 derece.
- Kars -16/-4 derece
- Diyarbakır -5/6 derece.
- Gaziantep -1/10 derece.