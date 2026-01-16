Yağmurla başlayıp 5 gün sürecek. Kar İstanbul'a geri dönüyor

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Tahminlere göre son günlerde mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcaklıklar hızla düşecek. İstanbul'un da aralarında olduğu birçok kentte 5 gün boyunca karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.