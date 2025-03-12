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Yakılarak öldürülen madenci cinayetinde yeni görüntüler: İki kişi benzin aldı, iki kişi eşyalarını yok etti!

Kaçak madende iş kazası geçirdikten sonra yakılarak öldürülen Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaçak madende kaydedilen ilk görüntüde, iki kişi madenciden geriye kalan eşyaları sobada yakıyor. Bir başka görüntüde ise ocağın sahipleri Afgan madenciyi yakarak öldürmek için benzin alırken görülüyor.

Yakılarak öldürülen madenci cinayetinde yeni görüntüler: İki kişi benzin aldı, iki kişi eşyalarını yok etti! - 1

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında çalışan Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani’nin öldürülmesine ilişkin davada yeni güvenlik kamerası kayıtları dava dosyasına girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yakılarak öldürülen madenci cinayetinde yeni görüntüler: İki kişi benzin aldı, iki kişi eşyalarını yok etti! - 2

Korkunç olay, 10 Kasım 2023’te yaşandı.

Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin yanmış haldeki cesedi, ormanda bulundu.

Kaçak bir maden ocağında çalışan Nourtani’nin 9 Kasım günü öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili olarak Nourtani’nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Körnöş’ün kuzeni Ahmet Aydın tutuklandı.

Ocak çalışanları S.K., E.D. ve kömür ticareti yapan A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakılarak öldürülen madenci cinayetinde yeni görüntüler: İki kişi benzin aldı, iki kişi eşyalarını yok etti! - 3

YAŞANAN KAZA ORTAYA ÇIKMASIN DİYE YAKIP ÖLDÜRDÜLER

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Afgan madencinin kaçak ocakta vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de “Olay ortaya çıkarsa ocak kapanır.” korkusuyla hareket ettikleri belirtildi.

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden 3’ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada, ocak sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu ile vinç operatörü S.K.’nin taksirle ölüme neden olma ile delil karartma suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yakılarak öldürülen madenci cinayetinde yeni görüntüler: İki kişi benzin aldı, iki kişi eşyalarını yok etti! - 4

Benzine çakmak çaktığını itiraf eden Ahmet Aydın ve tutuksuz sanık E.D. yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği, delil kararttığı gerekçesiyle 8’er yıla kadar, A.Ç. hakkında ise bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yakılarak öldürülen madenci cinayetinde yeni görüntüler: İki kişi benzin aldı, iki kişi eşyalarını yok etti! - 5

SON ANLARINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Yargılama süreci devam ederken, Vezir Mohammed Nourtani’nin son görüntüleri olan, yer altına girmek için üstünü değiştirdiği anlar, kaçak ocağın soyunma odasındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GİYSİLERİNİ YAKIP YEMEK YEDİLER

Görüntülerde, E.D. ve S.K.’nin Mohammed Vezir Nourtani’nin giysilerinin sobada yakıp, güvenlik kameralarının yönünün değiştirdiği anlar yer aldı.

E.D. ve S.K.’nin gülüştüğü, kıyafetleri yaktıktan sonra tokalaşıp yemek yedikleri görüldü.

Yakılarak öldürülen madenci cinayetinde yeni görüntüler: İki kişi benzin aldı, iki kişi eşyalarını yok etti! - 6

PET ŞİŞEYLE BENZİN ALMIŞLAR

Hakan Körnöş ile Ahmet Aydın’ın, Gelik beldesindeki bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, sanıklardan biri araçta beklerken pet şişeye benzin aldığı, diğerinin ise istasyon içinde yürüdüğü anlar yer aldı.

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