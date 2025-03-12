Yakılarak öldürülen madenci cinayetinde yeni görüntüler: İki kişi benzin aldı, iki kişi eşyalarını yok etti!
Kaçak madende iş kazası geçirdikten sonra yakılarak öldürülen Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaçak madende kaydedilen ilk görüntüde, iki kişi madenciden geriye kalan eşyaları sobada yakıyor. Bir başka görüntüde ise ocağın sahipleri Afgan madenciyi yakarak öldürmek için benzin alırken görülüyor.
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında çalışan Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani’nin öldürülmesine ilişkin davada yeni güvenlik kamerası kayıtları dava dosyasına girdi.