Yakılarak öldürülen madenci cinayetinde yeni görüntüler: İki kişi benzin aldı, iki kişi eşyalarını yok etti!

Benzine çakmak çaktığını itiraf eden Ahmet Aydın ve tutuksuz sanık E.D. yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği, delil kararttığı gerekçesiyle 8’er yıla kadar, A.Ç. hakkında ise bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istendi.