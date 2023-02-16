Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti

Deprem felaketinin 11. gününde enkaz altından bir mucize kurtuluş haberi daha geldi.
Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi enkazında çalışma yapıldığı sırada iş makinesi operatörü Adnan Eşin, enkaz alıtnda bir kişinin sağ olduğunu fark etti. Hemen bölgeye yönlendirilen arama kurtarma ekipleri Neslihan Kılınç'a ulaştı.
29 yaşındaki Neslihan Kılınç ekiplerin çalışması ile depremden 258 saat sonra enkazdan çıkarıldı.
Kılınç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Enkazda Neslihan Kılıç'ı fark eden kepçe operatörü Adnan Eşin, "Biz orada çalışırken, bir boşluk yakaladım. Boşluğu takip ede ede giderken yatak odası gibi bir yere rastladım. Yatağı çektim, çeker çekmez biri elini kaldırdı. Daha sonra 2 elini de kaldırdı. Ben de durdum. Makineden fırladım. Gittim üstüne baktım yaşıyor. Hemen AFAD ekiplerine haber verdim. Hiç benimle konuşmadı. Zaten suratı gözükmüyordu" dedi.
Hastaneye gelen Kılınç'ın ağabeyi Yusuf Yalçınöz, "Allah'a şükür kardeşim kurtuldu. Bilinci yerinde diyorlar, henüz görmedik. İnşallah Allah'ım herkese böyle mutlu an yaşatsın." dedi.
Baba Cuma Yalçınöz ise "Allah'ım dualarımı geri çevirmedi. Yarım saat önce kızımın çantası, yarım saat sonra da kendisi çıktı. Din kardeşlerimin hepsinin kurtulmasını istiyorum. Eşi uzman çavuştu, Suriye'den yeni gelmişti." diye konuştu.
Neslihan Kılınç'ın eşinin uzman çavuş olduğu ve Suriye'den yeni döndüğü belirtildi.
Neslihan Kılınç'ın eniştesi Muhammed Ali Kılınç, dün İHA’ya verdiği röportajında "10’uncu gün bitmek üzere herhangi bir sonuç alamadık. Umut ışığı yok." diye konuşmuştu.
Kılınç, şunları söylemişti;
"Depremde burada değildim yurtdışındaydım. 3’üncü günü geldim. 10’uncu gün bitmek üzere herhangi bir sonuç alamadık. Umut ışığı yok. Kardeşim Serdar Kılınç uzman çavuştu. Suriye'de görevliydi. Çocuklar hasta olduğu için izne geleli 10 gün olmuştu”
Eniştesi, Neslihan Kılıç’ın mezarını kazıp beklediklerini, bugün yaşanan mucize kurtuluşla umutlarının yeniden yeşerdiğini söyledi.