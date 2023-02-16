Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti

Türkiye'yi sarsan depremlerde arama kurtarma çalışmaları sürerken bir mucize haberi daha geldi. Ebrar Sitesi'nin enkazında kalan 29 yaşındaki Neslihan Kılınç, iş makinesi operatörünün dikkati sayesinde fark edildi. Neslihan Kılınç, depremden 258 saat sonra kurtarıldı. Ailesi bir gün önce, "10’uncu gün bitmek üzere herhangi bir sonuç alamadık. Umut ışığı yok." diye konuşmuştu. 29 yaşındaki Neslihan'ın kurtarılmasıyla aile sevince boğuldu.

Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti - 1

Deprem felaketinin 11. gününde enkaz altından bir mucize kurtuluş haberi daha geldi.

Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti - 2

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi enkazında çalışma yapıldığı sırada  iş makinesi operatörü Adnan Eşin, enkaz alıtnda bir kişinin sağ olduğunu fark etti. Hemen bölgeye yönlendirilen arama kurtarma ekipleri Neslihan Kılınç'a ulaştı.

Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti - 3

29 yaşındaki Neslihan Kılınç ekiplerin çalışması ile depremden 258 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Kılınç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti - 4

ELİNİ KALDIRINCA FARK ETTİ

Enkazda Neslihan Kılıç'ı fark eden kepçe operatörü Adnan Eşin, "Biz orada çalışırken, bir boşluk yakaladım. Boşluğu takip ede ede giderken yatak odası gibi bir yere rastladım. Yatağı çektim, çeker çekmez biri elini kaldırdı. Daha sonra 2 elini de kaldırdı. Ben de durdum. Makineden fırladım. Gittim üstüne baktım yaşıyor. Hemen AFAD ekiplerine haber verdim. Hiç benimle konuşmadı. Zaten suratı gözükmüyordu" dedi.

Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti - 5

Hastaneye gelen Kılınç'ın ağabeyi Yusuf Yalçınöz, "Allah'a şükür kardeşim kurtuldu. Bilinci yerinde diyorlar, henüz görmedik. İnşallah Allah'ım herkese böyle mutlu an yaşatsın." dedi.

Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti - 6

Baba Cuma Yalçınöz ise "Allah'ım dualarımı geri çevirmedi. Yarım saat önce kızımın çantası, yarım saat sonra da kendisi çıktı. Din kardeşlerimin hepsinin kurtulmasını istiyorum. Eşi uzman çavuştu, Suriye'den yeni gelmişti." diye konuştu.

Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti - 7

Neslihan Kılınç'ın eşinin uzman çavuş olduğu ve Suriye'den yeni döndüğü belirtildi.

Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti - 8

YAKINLARI "UMUT IŞIĞI YOK" DEMİŞTİ

Neslihan Kılınç'ın eniştesi Muhammed Ali Kılınç, dün İHA’ya verdiği röportajında "10’uncu gün bitmek üzere herhangi bir sonuç alamadık. Umut ışığı yok." diye konuşmuştu.

Kılınç, şunları söylemişti;

"Depremde burada değildim yurtdışındaydım. 3’üncü günü geldim. 10’uncu gün bitmek üzere herhangi bir sonuç alamadık. Umut ışığı yok. Kardeşim Serdar Kılınç uzman çavuştu. Suriye'de görevliydi. Çocuklar hasta olduğu için izne geleli 10 gün olmuştu”

Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti - 9

MEZARI KAZILMIŞTI

Eniştesi, Neslihan Kılıç’ın mezarını kazıp beklediklerini, bugün yaşanan mucize kurtuluşla umutlarının yeniden yeşerdiğini söyledi.

Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti - 10
Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti - 11
Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti - 12
Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti - 13
Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti - 14

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