Yakınları "hiç umut yok" demişti: İş makinesi operatörünün dikkatiyle 258. saatte mucize gerçekleşti

ELİNİ KALDIRINCA FARK ETTİ

Enkazda Neslihan Kılıç'ı fark eden kepçe operatörü Adnan Eşin, "Biz orada çalışırken, bir boşluk yakaladım. Boşluğu takip ede ede giderken yatak odası gibi bir yere rastladım. Yatağı çektim, çeker çekmez biri elini kaldırdı. Daha sonra 2 elini de kaldırdı. Ben de durdum. Makineden fırladım. Gittim üstüne baktım yaşıyor. Hemen AFAD ekiplerine haber verdim. Hiç benimle konuşmadı. Zaten suratı gözükmüyordu" dedi.