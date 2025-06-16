Yaklaşık 400 derece sıcaklığın karşısında zorlu mesai: ''Normal biri 10 dakika durmaz''

''NORMAL BİR VATANDAŞ 10 DAKİKA DURMAZ''

Konuyla ilgili açıklamada bulunan pideci Mustafa Çubuk, "Havalar tekrar sıcaklamaya başladı. Biz de burada 350-400 derece fırının karşısında çalışıyoruz. Oldukça sıcak. Yazın gelmesi, havaların ısınmasıyla işlerimiz zorlaşıyor ama biz alışkınız. Fırın başında her gün 10 saat çalışıyorum, normal bir vatandaş 10 dakika duramaz. Küçüklükten beri alışmış olduğumuz için 40 senedir fırının başındayız. Klimamız yok, camlarımız ve kapımız açık. Her babayiğidin harcı değil" dedi.