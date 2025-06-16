Yaklaşık 400 derece sıcaklığın karşısında zorlu mesai: ''Normal biri 10 dakika durmaz''
Eskişehir'de pidecilik yapan Mustafa Çubuk, yıllardır başında çalıştığı ve yaklaşık 400 derecede yanan taş fırının karşısında havaların sıcak olduğu günler zorluk çekiyor.
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yurt genelinde hava sıcaklıkları artışa geçti. Zaman zaman 30 dereceyi geçen hava sıcaklığı şimdiden hissedilirken, uzun yıllardır pidecilik yapan Mustafa Çubuk, yaklaşık 400 derecede yanan taş fırının karşısında yaz kış demeden mesaisini sürdürüyor.