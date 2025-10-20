Yaktığı ateşle bahçesini zirai dondan korudu: 4 kuşaktır üretiyor

Ürünün tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını bildiren Ünal, şunları kaydetti:



"Narımız, ince kabuklu ve kendine has aroması olan bir ürünümüz. Gerçekten çok lezzetli. İlçemizde ortalama 3 bin dekar alanda üretiliyor. Yılda ortalama 6-7 bin ton rekoltemiz var fakat bu sene mevsimsel sebeplerden ötürü daha düşük bir rekolte bekliyoruz."



Tüccar Serkan Üstün ise deve dişi narının tüketicilerce sevildiğini, herkese tavsiye ettiğini bildirdi.