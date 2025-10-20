Yaktığı ateşle bahçesini zirai dondan korudu: 4 kuşaktır üretiyor
Bilecik'in İnhisar ilçesinde 4 kuşaktır yöreye özgü "deve dişi nar" yetiştiren Semih Baş, zirai don dönemindeki çabaları sonucu geçen yılla aynı oranda ürün elde etti.
İlçedeki Dereler mevkisinde bulunan 70 dekar arazisinde eşi Atiye Baş'la nar üreten 49 yaşındaki Semih Baş, ilkbaharda havanın soğumasıyla meyvelerini zirai dondan korumak için arayış içine girdi.
Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve zirai donun başladığı nisan ayında bahçesinin 6 noktasında ateş yakıp üzerlerini ıslak saman balyalarıyla kapatan, mahsullerinin dondan etkilenmemesi ve alevlerin çevreye yayılmaması için yoğun gayret gösteren Baş, ortaya çıkan sıcak dumanın ağaçlarının üzerlerine çökmesi sayesinde tüm meyvelerini korumayı başardı.