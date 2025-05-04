Yaktılar, kurşunladılar, 1 milyon lira ceza kestiler

"DÜKKANI KAPAT, 1 MİLYON LİRALIK CEZA KESTİM"

Saldırganların geri adım atmadığını dile getiren Kübra Yağcı, ikinci olayın ardından aldığı tehdit mesajlarını şöyle aktardı:

"Bir mesaj aldım: ‘Üçüncü kurşun kime gelir acaba?’ diyordu. Sonra 'Dükkanını kapat, burada iş yapamazsın. Ceza olarak da 1 milyon liralık fatura kestim.' yazıyordu. Bir başka mesajda ise ‘Bu sefer gece değil, gündüz geleceğiz. Bu kez tekerlekli sandalyeyle mi gezersin, ölür müsün bilemem.’ diyordu. Beni kadın olduğum için savunmasız görüyorlar. Kadın olduğum için burayı kapatıp gitmem mi gerekiyor? Yoksa bir can mı gitmesi gerekiyor?"