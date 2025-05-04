Yaktılar, kurşunladılar, 1 milyon lira ceza kestiler

İstanbul Pendik'te saldırganlar 28 yaşındaki Kübra Yağcı'nın yaklaşık yedi ay önce açtığı iş yerini hedef aldı. Polis; iş yerine molotofkokteyli atan ve kurşun yağdıran şüphelilerin peşinde. Haber: Tugay Saday

Yaktılar, kurşunladılar, 1 milyon lira ceza kestiler - 1

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaklaşık yedi ay önce güneş enerjisi sistemleri satan bir iş yeri açan Kübra Yağcı (28), nisan ayında arka arkaya gelen iki saldırı nedeniyle korku dolu günler yaşıyor.

İlk saldırı 13 Nisan sabahının erken saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre iş yerine molotofkokteyli atıldı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaktılar, kurşunladılar, 1 milyon lira ceza kestiler - 2

13 Nisan'da saat 04.00 sıralarında komşularının kendilerini arayarak "Dükkanınız yanıyor, acil gelin." telefonuyla apar topar dükkana geldiklerini anlatan Yağcı, "Esnaf arkadaşlar ve vatandaşlar yangını söndürmüştü. Saldırı sadece dükkanla sınırlı kalmayabilirdi, binaya da sıçrayabilirdi. İnsanlar uykularında ölebilirdi, iş bu kadar ciddi." sözleriyle ilk saldırıyı anlattı.

İlk saldırıdan sadece dört gün sonra bu kez silahlı saldırganlar devreye girdi. İddiaya göre, motosikletli bir kişi gözcülük yaparken diğeri silahını çıkararak iş yerine peş peşe kurşun sıktı. Saldırı sonrası tehdit mesajları gelmeye devam etti.

Yaktılar, kurşunladılar, 1 milyon lira ceza kestiler - 3

"DÜKKANI KAPAT, 1 MİLYON LİRALIK CEZA KESTİM"

Saldırganların geri adım atmadığını dile getiren Kübra Yağcı, ikinci olayın ardından aldığı tehdit mesajlarını şöyle aktardı:

"Bir mesaj aldım: ‘Üçüncü kurşun kime gelir acaba?’ diyordu. Sonra 'Dükkanını kapat, burada iş yapamazsın. Ceza olarak da 1 milyon liralık fatura kestim.' yazıyordu. Bir başka mesajda ise ‘Bu sefer gece değil, gündüz geleceğiz. Bu kez tekerlekli sandalyeyle mi gezersin, ölür müsün bilemem.’ diyordu. Beni kadın olduğum için savunmasız görüyorlar. Kadın olduğum için burayı kapatıp gitmem mi gerekiyor? Yoksa bir can mı gitmesi gerekiyor?"

Yaktılar, kurşunladılar, 1 milyon lira ceza kestiler - 4

Yağcı, saldırıların arkasında rakip bir firmanın olabileceğini iddia etti. İlgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

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