Yaktılar, kurşunladılar, 1 milyon lira ceza kestiler
İstanbul Pendik'te saldırganlar 28 yaşındaki Kübra Yağcı'nın yaklaşık yedi ay önce açtığı iş yerini hedef aldı. Polis; iş yerine molotofkokteyli atan ve kurşun yağdıran şüphelilerin peşinde. Haber: Tugay Saday
İstanbul'un Pendik ilçesinde yaklaşık yedi ay önce güneş enerjisi sistemleri satan bir iş yeri açan Kübra Yağcı (28), nisan ayında arka arkaya gelen iki saldırı nedeniyle korku dolu günler yaşıyor.
İlk saldırı 13 Nisan sabahının erken saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre iş yerine molotofkokteyli atıldı.