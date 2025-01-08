Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat!

Bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir’in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.