Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat!

Libya üzerinden gelen ılık hava, İstanbul’a kış ortasında bahar havası yaşatıyor. Megakent bugün öğle saatlerinde 16 dereceyi görecek. Ancak kış kapıya dayandı. İstanbul’da hava sıcaklığı hafta sonuna doğru hızla düşecek. Pazar günü kentteki hava sıcaklığı 9 derece olacak. Hafta sonu iki gün sağanak ekili olacak.

Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat! - 1

Türkiye, Libya üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına girdi.

Yeni sistem, kış ortasında bahar havası yaşanmasına neden oluyor.

Ancak kara kış kapıda.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat! - 2

Bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir’in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat! - 3

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat! - 4

İSTANBUL’DA HAVA HIZLA SOĞUYACAK

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru düşüşe geçecek. İstanbul’da bugün 16 derece olan sıcaklık, pazar günü 9 dereceye gerileyecek.

Megakent İstanbul’da hafta sonu iki gün boyunca sağanak beklentisi var.
Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat! - 5

8 OCAK ÇARŞAMBA

Türkiye genelinde önümüzdeki beş gün boyunca beklenen hava durumu şöyle:

Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat! - 6

9 OCAK PERŞEMBE

Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat! - 7

10 OCAK CUMA

Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat! - 8

11 OCAK CUMARTESİ

Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat! - 9

12 OCAK PAZAR

Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat! - 10

8 OCAK 2024 ÇARŞAMBA İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 19°C

Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C

Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat! - 11

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat! - 12

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat! - 13

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

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