Yalancı bahar bitiyor: İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşecek, hafta sonuna dikkat!
Libya üzerinden gelen ılık hava, İstanbul’a kış ortasında bahar havası yaşatıyor. Megakent bugün öğle saatlerinde 16 dereceyi görecek. Ancak kış kapıya dayandı. İstanbul’da hava sıcaklığı hafta sonuna doğru hızla düşecek. Pazar günü kentteki hava sıcaklığı 9 derece olacak. Hafta sonu iki gün sağanak ekili olacak.
Türkiye, Libya üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına girdi.
Yeni sistem, kış ortasında bahar havası yaşanmasına neden oluyor.
Ancak kara kış kapıda.