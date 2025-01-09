Yalancı bahar ne kadar sürecek? Hafta sonuna dikkat!
Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları arttı. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı 19 dereceleri buluyor. Sıcak hava hafta sonu yerini yağışlı havaya bırakacak. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonundan itibaren 5-6 derece düşmesi bekleniyor. İŞte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Türkiye, Libya üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına girdi. Yeni sistem, kış ortasında bahar havası yaşanmasına neden oluyor.