Yalancı bahar ne kadar sürecek? Hafta sonuna dikkat!

Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları arttı. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı 19 dereceleri buluyor. Sıcak hava hafta sonu yerini yağışlı havaya bırakacak. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonundan itibaren 5-6 derece düşmesi bekleniyor. İŞte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Yalancı bahar ne kadar sürecek? Hafta sonuna dikkat! - 1

Türkiye, Libya üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına girdi. Yeni sistem, kış ortasında bahar havası yaşanmasına neden oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yalancı bahar ne kadar sürecek? Hafta sonuna dikkat! - 2

HAFTA SONU YAĞMUR VAR!

Birçok bölgede Nisan ayı değerlerinde hava sıcaklıkları yaşanırken hafta sonu yağmurla birlikte hava sıcaklıklarının da azalması bekleniyor.

Yalancı bahar ne kadar sürecek? Hafta sonuna dikkat! - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yalancı bahar ne kadar sürecek? Hafta sonuna dikkat! - 4

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da sıcaklık nisan değerlerinde, 19 dereceleri buluyor. Edirne, Çanakkale kesimi yine daha bulutlu, diğer yerlerde de çöl tozlarının da etkisiyle puslu bir hava var, cumartesi ise yağmur başlayacak.

Yalancı bahar ne kadar sürecek? Hafta sonuna dikkat! - 5

İç Anadolu'da hava koşulları değişmiyor, sabahları pus ve hafif don var. Eskişehir 10, Konya ve Kayseri 13, Sivas 8 derece. Kayseri gece -3 dereceye iniyor.

Yalancı bahar ne kadar sürecek? Hafta sonuna dikkat! - 6

Ege'de hava ara ara kapanıyor, lodos sert, Manisa 17, Denizli ve Muğla 15, Afyonkarahisar 12, Bodrum bulutlu 18 derece. Cumartesi sahillerde yağmur var.

Yalancı bahar ne kadar sürecek? Hafta sonuna dikkat! - 7

Akdeniz güneşli, bahar havası sürüyor, Adana 21, Hatay 16, Kahramanmaraş 15, Isparta sisli 15 derece. Pazar günü hava bulutlanacak.

Yalancı bahar ne kadar sürecek? Hafta sonuna dikkat! - 8

Karadeniz'in doğusu güneşli, batısı daha bulutlu, Zonguldak 17, Samsun 19, Bolu, Trabzon ve Rize 15 derece. Bölgeye pazar günü yağmur, pazartesi yükseklere kar gelecek.

Doğu ve Ggüneydoğu güneşli, Erzurum, Elazığ, Batman boyunca sis devam edecek. Erzurum -3, Malatya 7, Gaziantep 14, Diyarbakır 12 derece. Gece Erzurum-Kars tarafında şiddetli don var. Sıcaklık -14 dereceye kadar iniyor.

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