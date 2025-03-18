Yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı

''RÜZGAR SAYESİNDE AÇILDILAR''

Gümüşhane’nin son yılların en soğuk kış mevsimini yaşamasının ardından hava sıcaklıklarının bir anda yükselmesiyle badem ağaçlarının çiçek açtığını söyleyen arıcı Murat Ergin (70) şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene kış çok ağır geçti. Şubat ayı ise neredeyse son 40 yılın en soğuk ayıydı ama Mart ayıyla birlikte havaların birden bire ısınması her ne kadar geçen yıla göre 1 hafta geç olsa da bu badem ağaçlarının açılmasına neden oldu. Bir gecede rüzgâr sayesinde süper bir şekilde açıldılar. E tabi ki bu da arıcının en sevdiği iş. Arılar mutlu arıcılar mutlu ancak bu son gelecek soğuk inşallah çok zarar vermez bize.''