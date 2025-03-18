Yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı
Son 20 yılın en soğuk Ocak ve Şubat ayını geçiren Gümüşhane’de Mart ayı ile birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla ağaçlar çiçek açtı.
Merkeze bağlı Mescitli köyünün bahçelerinde yalancı bahara aldanarak çiçek açan badem ağaçları renkli görüntüleriyle kendisine hayran bırakırken, çiçek açan ağaçları gören arılar da polen toplamak için kovanlarından çıktı. Bölgede arıcılık yapan Murat Ergin ise vaktinden önce açan çiçeklerin arıları da kendisine çektiğini belirterek ağaçların seyrine doyulmaz bir manzara sunduğunu söyledi.