Yalancı medyumdan eski sevgiliyi geri getirme vaadi ve taciz bahanesiyle vurgun

Bursa’da eşi tarafından terk edilen ve aldatılan kadınlar ile sevgililerinden ayrılan genç kızları "yeniden kavuşturma" yalanıyla tuzağına düşürüp yüksek miktarlarda para alıp taciz ettiği iddia edilen internet medyumu yakalandı. Medyumun 500 bin TL kazanç elde ettiği öğrenildi.

Yalancı medyumdan eski sevgiliyi geri getirme vaadi ve taciz bahanesiyle vurgun - 1

Bursa'daki sosyal medyada medyumunun para ve taciz tuzağını polis bozdu.

İnternet üzerinden sosyal medya platformlarına ilan veren medyum M.Ç.(22), ayrılan sevgiliyi geri getireceğini, gözü dışarıda olan kocayı eşine ve ailesine bağlayacağını iddia etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yalancı medyumdan eski sevgiliyi geri getirme vaadi ve taciz bahanesiyle vurgun - 2

Aynı dertlerden muzdarip olan evli kadınlar ve genç kızlar sosyal medyadaki ilanı görüp medyumu aramaya başladı.

Yalancı medyumdan eski sevgiliyi geri getirme vaadi ve taciz bahanesiyle vurgun - 3

Kadın ve genç kızları kaldığı aparta çağıran medyum M.Ç.'nin burada kadınların bazılarına büyü yapma bahanesiyle elle tacizde bulunduğu, yüksek miktarda paralar aldığı, bankalara hesap açtırıp kredi çektirdiği, kadınların kredi kartlarını kullanarak alışveriş yaptığı iddia edildi.

Yalancı medyumdan eski sevgiliyi geri getirme vaadi ve taciz bahanesiyle vurgun - 4

YAKALANDI

Bir kadının şikayeti üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri medyumun kadınlardan kısa sürede 500 bin lira alarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Ekipler M.Ç.'nin ofis olarak kullandığı aparta yaptığı baskında 22 yaşındaki medyumu gözaltına aldı.

Yalancı medyumdan eski sevgiliyi geri getirme vaadi ve taciz bahanesiyle vurgun - 5

Apartta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, polis kimliği ve kadınlardan alındığı tahmin edilen bir miktar para ele geçirildi.

Yalancı medyumdan eski sevgiliyi geri getirme vaadi ve taciz bahanesiyle vurgun - 6

Olayla ilgili gözaltına alınan medyum M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Dolandırıcılık ve Taciz" suçlarından adliyeye sevk edildi.
M.Ç.nin 15 ayrı dolandırıcılık suçundan da sabıkasının olduğu öğrenildi.

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