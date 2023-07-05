Yalancı medyumdan eski sevgiliyi geri getirme vaadi ve taciz bahanesiyle vurgun
Bursa’da eşi tarafından terk edilen ve aldatılan kadınlar ile sevgililerinden ayrılan genç kızları "yeniden kavuşturma" yalanıyla tuzağına düşürüp yüksek miktarlarda para alıp taciz ettiği iddia edilen internet medyumu yakalandı. Medyumun 500 bin TL kazanç elde ettiği öğrenildi.
Bursa'daki sosyal medyada medyumunun para ve taciz tuzağını polis bozdu.
İnternet üzerinden sosyal medya platformlarına ilan veren medyum M.Ç.(22), ayrılan sevgiliyi geri getireceğini, gözü dışarıda olan kocayı eşine ve ailesine bağlayacağını iddia etti.