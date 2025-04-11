Yalnızlıktan strese girdi: Firari dişi deve kuşu "Hüdhüd"e eş aranıyor
Diyarbakır'da hediye edildiği iş insanına ait iş yerinin bahçesinden kaçarak kendisini büyüten kişinin yaşadığı kırsal mahalleye dönüşüyle hafızalarda yer eden dişi deve kuşunu sağlık kontrolünden geçiren ekipler, anksiyeteye bağlı stres tespitinde bulundu.
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinin gezici klinik uygulaması kapsamında akademisyenler ve son sınıf öğrencilerinden oluşan mobil ekip, hediye edildiği iş insanının benzinliğinden 11 Şubat'ta kaçarak Diyarbakır-Silvan karayolunda görülen, yaklaşık 15 kilometre yol giderek kendisini büyüten Fesih Ateş'in yaşadığı merkez Yenişehir ilçesi Güzelköy Mahallesi'ne dönen deve kuşunu sağlık kontrolünden geçirdi.