Yalova açıklarında 4 metrelik köpek balığı ağlara takıldı
25.11.2025 10:38
İHA
Yalova açıklarında bir balıkçının ağına, 4 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 kilo ağırlığında pamuk cinsi köpek balığı takıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında Marmara Denizi'ne ağ atan balıkçı Tuğrul Dilli, ağlarına takılan dev köpek balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Normalde derin sularda yaşayan pamuk cinsi köpek balığını yakalayan Tuğrul Dilli, “Ağı çekince ağırlıktan bir şey olduğunu anladım ama bu kadar büyük bir köpek balığı beklemiyordum.” dedi.
İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirten balıkçı, “Zararsız bir tür olduğunu öğrenince biraz rahatladım ama bu büyüklükte bir balığı ağda görmek gerçekten şaşırtıcıydı.” dedi.
PAMUK BALIĞI
Pamuk balığı (Prionace glauca); harharyasgiller (Carcharhinidae) familyasından bir köpek balığı türü, diğer bir adı da Mavi köpek balığı.
Bu balık, sürü halindeki küçük balıkları yiyerek beslenir. Ortalama boyu en fazla 2–3 metre olmasına rağmen, büyüklüğü 4 metreye kadar ulaşabilir.