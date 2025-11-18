Yalova barajlarında alarm! 20 günlük su kaldı, tasarruf çağrısı yapılıyor
18.11.2025 14:27
İHA
Yalova'nın içme suyunu sağlayan barajlardaki seviye yüzde 10'a kadar düştü.
Yalova'nın 20 günlük içme suyu kaldı.
Termal ilçesinde bulunan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'lara kadar indi.
Günlük 35-40 bin metreküp kentin su ihtiyacının karşılanan barajda kullanılabilir su miktarı ise yaklaşık 20 güne kadar düştü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise barajdaki su miktarının yüzde 25 seviyesinde olduğu öğrenildi.
Yalova Valisi Hülya Kaya, bu yıl istenilen düzeyde yağış alınmadığını belirterek, "Geçen seneyle kıyasladığımızda su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı. 25 milyon metreküplük Gökçe Barajı'mızda yaklaşık 2,5 milyonluk bir su rezervimiz kaldı." bilgisini verdi.
Vali Kaya, yakın bir zamanda büyük bir yağış beklenmediğini dolayısıyla da suyun çok tasarruflu bir şekilde kullanılması yönünde uyarıda bulundu.
Köyler bölgesinde bu sene ilk defa akıllı su sayacı uygulamasına geçtiklerini belirten Kaya, "Bu sayede su tüketimini yüzde 50 oranında azalttık. Dolayısıyla bunun da çok ciddi bir destek olacağını düşünüyoruz. İstiyoruz ki mevcut suyu en azından aralık ayının ortalarına kadar bu şekilde idare edebilirsek bundan sonra zaten yağışlarla beraber rezervimizin dolacağını düşünüyoruz." diye konuştu.