Yalova kıyılarından 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı

YALOVA sahillerinde, ‘Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’ kapsamında 9 günde 1478 metreküp müsilaj temizlendi. Toplanan müsilaj, belediye ekipleri tarafından kıyıya çıkarılarak, varillere dolduruluyor.

DHA 18.06.2021 - 06:16

Yalova kıyılarından 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı - 1
Marmara Denizi’nde şubat ayından itibaren görülmeye başlanan müsilaj, Yalova kıyılarını bir  hafta önce yeniden kapladı. Yalova merkez ile feribot ve deniz otobüsü seferlerinin de yapıldığı Altınova kıyılarındaki müsilaj için tekne ve vidanjör kullanılarak, 9 gün önce temizleme çalışması başlatıldı.
Yalova kıyılarından 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı - 2
Toplanan müsilaj, belediye ekipleri tarafından kıyıya çıkarılarak, varillere dolduruluyor.
Yalova kıyılarından 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı - 3
Yalova merkez, Altınova ve Çiftlikköy ilçesinde yoğunlaşan çalışmalar sonucu  9 günde 1478 metreküp müsilaj temizlendi. Deniz yüzeyindeki müsilajın büyük oranda temizlediği gözlemlendi.
Yalova kıyılarından 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı - 4
AYKA Çevre firması yetkilisi Rıfat Kaplan, atık toplama gemisiyle çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Kıyıdaki müsilajı büyük oranda temizlediklerini dile getiren Kaplan,  "Yüzde 99'a kadar kıyılarımızdaki müsilajı topladık. Bunları belediyeler ile kamu ve kuruluşlara ait vidanjörler aracılığıyla bertaraf tesislerine gönderiyoruz" ifadesini kullandı.
Yalova kıyılarından 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı - 5

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