Yalova kıyılarından 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı

Marmara Denizi’nde şubat ayından itibaren görülmeye başlanan müsilaj, Yalova kıyılarını bir hafta önce yeniden kapladı. Yalova merkez ile feribot ve deniz otobüsü seferlerinin de yapıldığı Altınova kıyılarındaki müsilaj için tekne ve vidanjör kullanılarak, 9 gün önce temizleme çalışması başlatıldı.