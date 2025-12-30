Yalova şehitlerine veda. Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, "Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz." dedi.