Yalova şehitlerine veda. Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
30.12.2025 11:15
Son Güncelleme: 30.12.2025 11:50
NTV - Haber Merkezi
Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda şehit olan üç polis son yolculuklarına uğurlanıyor. Şehitler için ilk tören Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törendeki konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
ERDOĞAN'DAN ŞEHİT POLİSLERİN AİLELERİNE TAZİYE MESAJI
Yalova'da dün terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda şehit olan üç polis için tören düzenlendi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü'ndeki törene yüzlerce kişi katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderip taziye dileklerini iletti.
BAKAN YERLİKAYA'DAN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI
Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in yakınlarına başsağlığı diledi.
Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, "Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz." dedi.
Şehitlerin cenazeleri daha sonra memleketlerine uğurlandı.
47 yaşındaki şehit olan polis memuru İlker Pehlivan evli ve 3 çocuk babasıydı.
ŞEHİT POLİS İLKER PEHLİVAN
Aslen Osmaniyeli olan Pehlivan, eşinin isteği üzerine Yalova Polis Şehitliği'ne defnedilecek.
ŞEHİT POLİS YASİN KOÇYİĞİT
Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis memuru Yasin Koçyiğit ise 49 yaşındaydı. Şehidin cenazesi Ankara'da defnedilecek.
ŞEHİT POLİS TURGUT KÜLÜNK
Şehit polis Turgut Külünk de 50 yaşındaydı, evli ve 1 çocuk babasıydı. Şehidin cenazesi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toprağa verilecek.
DAEŞ OPERASYONUNDA ŞEHİT OLMUŞLARDI
Emniyet güçleri dün Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik bir adrese operasyon düzenlemiş, silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı.
Çatışmada üç polis şehit olmuş; sekizi polis, biri bekçi dokuz kişi yaralanmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.