Yalova'da 14 aylık bebeğe saldırı: Olayı bu kamera kayıtları çözecek
24.02.2026 14:03
İHA
Yalova'da bir baba ile 14 aylık kızının saldırıya uğradığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde arbede anları yer aldı.
Yalova'da M.B. isimli baba ile 14 aylık kızının saldırıya uğradığı olayda güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Türkiye'nin gündemine oturan olay Çınarcık ilçesinde yaşanmıştı.
Esenköy beldesinde, yaklaşık bir yıl önce aldıkları eve taşınan dört çocuklu aile, binada oturan ve kendilerini aşiret olarak nitelendiren ailenin baskılarına maruz kaldı.
Evlerinin önüne mermi çekirdeği ve notlar bırakılarak binadan taşınmalarının istendiğini ileri süren mağdur aile, durumu jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu.
Kendilerine "Biz aşiretiz." dedikleri ileri sürülen şüphelilerle iki gün önce de yolda karşılaşan baba M.B., tekrar tehdit edildiği için durumu jandarmaya bildirdi.
EVİNE GİDERKEN ODUNLA SALDIRDI
Olay yerine gelen jandarma ekibine araç içi kamera görüntülerini teslim eden ve evine gitmek isteyen M.B.'ye, kucağında 14 aylık kızı varken, husumetli oldukları aileden Ş.E. odunla saldırdı.
Küçük kızın başına ve babasının burnuna odunla vuran şüpheli, olay yerinde bulunan ekipler tarafından gözaltına alınırken daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli S.E. ise serbest kaldı.
BABA İLE KIZI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Ş.E. tutuklanırken baba ile kızı ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaşadıkları saldırıda küçük kızın başında çatlaklar, baba M.B.'nin ise burun ve baş bölgesinde kırıklar oluştu.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Söz konusu görüntülerde, jandarma geldikten sonra taraflar arasında tartışma çıkıyor.
Selvet E.'nin yumruk salladığı baba, sonrasında yukarı sokağa çıkıyor.
Yukarı sokakta ise kadınlar arasında arbede yaşanıyor.
Bu sırada Şener E. ise kamera açısında olmayan anda iddiaya göre baba ve kızını yaralıyor.
"GÖRÜNTÜLERİN HEPSİ BENDE VAR"
Avukatıyla evinden çıkan M.B., kapı önündeki gazetecilerin kamera kayıtları ve çocuğunun yüzünü aracın torpidosuna vurduğu iddialarını sorması üzerine şunları kaydetti:
"Şu kız mı torpidoya vurmuş? Görgü tanıkları var. Şu mu torpido vurması. Adam korkuyor çünkü. Korkuyor, yanına kalmayacak. Görgü tanıkları var. Bunlar torpido vurması değil. Görüntüleri kaymakamlığa da attım. Çocuğun vurulması, torpido vurması değil. Hastaneyi, doktoru arayabilirler. Bunlar bile isteye kasıtlı yaptı."
Baca, bir gazetecinin "Bebekle içeri girerken görüntünüz var mı?" sorusu üzerine, "Görüntülerin hepsi bende var. Onları hepsini size teslim ederim." dedi.