Yalova'da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi

Yalova'daki özel bir hastanede yangın paniği yaşandı. Güç kaynağından çıkan yangın sebebiyle dumanlar binayı sarınca hastalar tahliye edildi.

Yalova'da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi - 1

Yalova bulunan 4 katlı Özel Atakent Hastanesi’nin güç kaynaklarından çıkan alevler ve sonrasında dumanlar büyük paniğe sebep oldu.

Yalova'da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi - 2

Yükselen dumanlar sebebiyle, hastanede bulunan herkes tahliye edildi.

Yalova'da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi - 3

Muayeneye gelen vatandaşlar da, yatlı hasta olanlara yardım ederek dışarı çıkardı.

Yalova'da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi - 4

Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede yaralanan olmazken, büyük panik yaşayanları vatandaşlar sakinleştirdi.

Yalova'da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi - 5

Güç kaynaklarından çıkan yangın kısa sürede İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, AFAD ekipleri de olay yerine geldi.

Yalova'da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi - 6
Yalova'da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi - 7

Hastanedeki yangın ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Yalova'da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi - 8

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