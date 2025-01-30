Yalova'da içme suyunu karşılayan barajda köpüklenme: Kent genelinde sular kesildi

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy Derivasyonu'nda köpüklenme tespit edildi. Kimyasal madde atıldığı iddiasıyla sudan numune alınarak inceleme başlatılırken kent genelinde su kesintisine gidildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi, gözaltına alındı.

Yalova'da içme suyunu karşılayan barajda köpüklenme: Kent genelinde sular kesildi - 1

Kurtköy derivasyonunda dün gece saatlerinde suda köpüklenme tespit edildi.

Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Yalova'da içme suyunu karşılayan barajda köpüklenme: Kent genelinde sular kesildi - 2

KİMYASAL MADDE ŞÜPHESİ

Tespitin ardından şehir şebekesinde su kesintisi yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, sudan numune alınarak inceleme başlatırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde atılma ihtimali üzerine soruşturma başlattı.

Yalova'da içme suyunu karşılayan barajda köpüklenme: Kent genelinde sular kesildi - 3

AÇIKLAMA GELDİ

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Kurtköy Derivasyonunda meydana gelen köpüklenme nedeniyle tedbir amaçlı su kesintisi yaptıklarını, olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını bildirdi.

Köpüklenmenin dün akşam saatlerinde görüldüğünü belirten Gürel, "Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz ve bunun sonucunda da su kesintisi yaşanıyor." açıklamasında bulundu.

"Kamuoyunu da 'Teknik çalışma yapıyoruz.' diye bilgilendirdik. Eğer buraya dışarıdan bir müdahale varsa, dereye bir deterjan vesaire döküldüyse diye de ilgili birimler, emniyet ve jandarma gerekli araştırmalarını yapıyor." diye konuşan Gürel, "İçiniz rahat olsun. Bugün sadece teknik temizlikten dolayı su kesintisi yapıyoruz." dedi.

Yalova'da içme suyunu karşılayan barajda köpüklenme: Kent genelinde sular kesildi - 4

İŞTEN ÇIKARTILAN 3 BELEDİYE ÇALIŞANININ CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR

Daha önce işten çıkarılan 3 belediye çalışanının, olayla ilgileri olma ihtimali üzerine, jandarma tarafından söz konusu kişilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el koyulduğu öğrenildi.

Yalova'da içme suyunu karşılayan barajda köpüklenme: Kent genelinde sular kesildi - 5

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi, gözaltına alındı.

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