Yalova'da içme suyunu karşılayan barajda köpüklenme: Kent genelinde sular kesildi
Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy Derivasyonu'nda köpüklenme tespit edildi. Kimyasal madde atıldığı iddiasıyla sudan numune alınarak inceleme başlatılırken kent genelinde su kesintisine gidildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi, gözaltına alındı.
Kurtköy derivasyonunda dün gece saatlerinde suda köpüklenme tespit edildi.
Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı.