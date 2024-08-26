Yalova’da kano faciası: Konum atamadan irtibat koptu

Yalova’da kanoyla denize açılan iki arkadaş bir süre sonra fırtınaya yakalandı. Telefonla yardım isteyen ikili, arkadaşlarına bulundukları yerin konumunu göndermek istedi ancak sinyal kesildi. Harekete geçen ekipler Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun isimli iki genci aramaya başladı. Hava, kara ve denizden süren çalışmalarda henüz bir sonuç alınamadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Yalova’da kano faciası: Konum atamadan irtibat koptu - 1

Yalova’da Marmara Denizi’ne kanoyla açılan iki arkadaştan haber alınamıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yalova’da kano faciası: Konum atamadan irtibat koptu - 2

Alınan bilgiye göre, dün akşam 17.00 sıralarında Armutlu ilçesi Dereağzı mevkisinde turlamak için konoyla denize açılan Hüseyin Piner ve mesai arkadaşı Yücel Coşkun Bozburun mevkisine ilerlerken Tavşantepe bölgesinde fırtınaya yakalandı.

Yalova’da kano faciası: Konum atamadan irtibat koptu - 3

Denizde açılan Piner ve Coşkun’u arayan mesai arkadaşları kendilerine bölgede akıntı ve fırtına olduğunu, çok fazla açılmamaları gerektiğini söyledi.

Yalova’da kano faciası: Konum atamadan irtibat koptu - 4

TELEFONLA YARDIM İSTEDİLER

Kendilerinin güvende olduğu söyleyen ikili ise, bir süre sonra çalışma arkadaşlarını arayıp sahil güvenliğe haber vermelerini istedi.

İhbarcılara ulaşan sahil güvenlik ekipleri akıntıya kapılan Piner ve Coşkun’dan konum istedi.
Yalova’da kano faciası: Konum atamadan irtibat koptu - 5

SİNYAL KESİLDİ, İRTİBAT KOPTU

Fakat sinyalin kesilmesi nedeniyle konum gelmemesi üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı.

Gece boyunca havadan sahil güvenlik helikopteri, 4 sahil güvenlik botu ve karadan da jandarma, AFAD ve polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Yalova’da kano faciası: Konum atamadan irtibat koptu - 6

Gecenin karanlığında ara verilen havadan ve denizden arama çalışmaları sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.

Yalova’da kano faciası: Konum atamadan irtibat koptu - 7

Arama kurtarma çalışmalarından herhangi olumlu bir sonuç alınamazken, yakınları ve arkadaşlarının bölgedeki bekleyişi ise sürüyor.

Yalova’da kano faciası: Konum atamadan irtibat koptu - 8
Yalova’da kano faciası: Konum atamadan irtibat koptu - 9
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