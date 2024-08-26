Yalova’da kano faciası: Konum atamadan irtibat koptu
Yalova’da kanoyla denize açılan iki arkadaş bir süre sonra fırtınaya yakalandı. Telefonla yardım isteyen ikili, arkadaşlarına bulundukları yerin konumunu göndermek istedi ancak sinyal kesildi. Harekete geçen ekipler Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun isimli iki genci aramaya başladı. Hava, kara ve denizden süren çalışmalarda henüz bir sonuç alınamadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Yalova’da Marmara Denizi’ne kanoyla açılan iki arkadaştan haber alınamıyor.