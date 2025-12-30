Yalova'da şehit olan polislere veda
30.12.2025 11:15
Son Güncelleme: 30.12.2025 14:33
NTV - Haber Merkezi
Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda şehit olan üç polisten Turgut Külünk ve İlker Pehlivan son yolculuklarına uğurlandı. Şehit polis Yasin Koçyiğit'in cenazesi ise yarın defnedilecek.
ERDOĞAN'DAN ŞEHİT POLİSLERİN AİLELERİNE TAZİYE MESAJI
Yalova'da dün terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda şehit olan üç polis için ilk tören Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. Buradaki törene yüzlerce kişi katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderip taziye dileklerini iletti.
BAKAN YERLİKAYA'DAN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI
Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in yakınlarına başsağlığı diledi.
Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, "Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz." dedi.
Şehitlerin cenazeleri daha sonra memleketlerine uğurlandı.
47 yaşındaki şehit olan polis memuru İlker Pehlivan evli ve 3 çocuk babasıydı. Aslen Osmaniyeli olan Pehlivan, eşinin isteği üzerine Yalova Polis Şehitliği'ne defnedildi.
ŞEHİT POLİS İLKER PEHLİVAN
Cenaze törenine, şehidin polis memuru eşi Kader Pehlivan, çocukları Ediz Mete, Elif Begüm ve Aybüke Gökçe Pehlivan ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Pehlivan'ın 18 yıl önce İstanbul'da göreve başladığı, sırasıyla Bingöl, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt il emniyet müdürlükleri kadrosunda görev yaptıktan sonra temmuz 2024'ten bu yana Yalova'da görev yaptığı öğrenildi.
ŞEHİT POLİS YASİN KOÇYİĞİT
Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis memuru Yasin Koçyiğit ise 49 yaşındaydı. Şehit polis, yarın Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.
ŞEHİT POLİS TURGUT KÜLÜNK
Şehit polis Turgut Külünk de 50 yaşındaydı, evli ve 1 çocuk babasıydı. Şehidin cenazesi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toprağa verildi.
DAEŞ OPERASYONUNDA ŞEHİT OLMUŞLARDI
Emniyet güçleri dün Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik bir adrese operasyon düzenlemiş, silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı.
Çatışmada üç polis şehit olmuş; sekizi polis, biri bekçi dokuz kişi yaralanmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.