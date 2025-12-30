Yalova'da şehit olan polislere veda

Yalova'da dün terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda şehit olan üç polis için ilk tören Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. Buradaki törene yüzlerce kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderip taziye dileklerini iletti.