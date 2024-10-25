Yalova’daki korkunç cinayette yeni ayrıntı: Canan Cerit’in evine kahvaltı bahanesiyle gelmişler

KAHVALTI BAHANESİYLE GELİP ÖLDÜRDÜLER

Canan Cerit’in haftanın bazı günlerinde, çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği ve olay günü de şüphelilerin eve kahvaltı yapma bahanesiyle geldiği belirtildi.