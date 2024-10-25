Yalova’daki korkunç cinayette yeni ayrıntı: Canan Cerit’in evine kahvaltı bahanesiyle gelmişler

Yalova’da korkunç bir cinayete kurban giden Canan Cerit’in öldürülmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cerit’in haftanın bazı günleri evinde çalışanları ile kahvaltı yaptığı, olay günü de şüphelilerin kahvaltı yapma bahanesiyle eve geldiği belirtildi.

Yalova’daki korkunç cinayette yeni ayrıntı: Canan Cerit’in evine kahvaltı bahanesiyle gelmişler - 1

Yalova’da cinayete kurban giden mantar üreticisi Canan Cerit’in öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Olay, 23 Ekim günü sabah saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yalova’daki korkunç cinayette yeni ayrıntı: Canan Cerit’in evine kahvaltı bahanesiyle gelmişler - 2

Mantar üretimi yapan iş insanı Canan Cerit’ten haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

İhbar üzerine kadının 4 katlı binanın 2’nci katındaki evine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Yalova’daki korkunç cinayette yeni ayrıntı: Canan Cerit’in evine kahvaltı bahanesiyle gelmişler - 3

Ekipler, Cerit’i yerde elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatar halde buldu.

Canan Cerit’in boğazında bağlı halde bir havlu bulunurken, ağzının da kapatılıp, boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Yalova’daki korkunç cinayette yeni ayrıntı: Canan Cerit’in evine kahvaltı bahanesiyle gelmişler - 4

Cerit’in yanında çalışan İran uyruklu 1’i kadın 3 kişi tarafından öldürülüp değerli eşya ve paraların çalındığı iddia edildi.

Yalova’daki korkunç cinayette yeni ayrıntı: Canan Cerit’in evine kahvaltı bahanesiyle gelmişler - 5

KAHVALTI BAHANESİYLE GELİP ÖLDÜRDÜLER

Canan Cerit’in haftanın bazı günlerinde, çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği ve olay günü de şüphelilerin eve kahvaltı yapma bahanesiyle geldiği belirtildi.

Yalova’daki korkunç cinayette yeni ayrıntı: Canan Cerit’in evine kahvaltı bahanesiyle gelmişler - 6

TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Canan Cerit'in cenazesi, dün Termal ilçesinde bulunan Gökçedere Merkez Nur Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Termal İlçe Mezarlığı’nda defnedildi.

Yalova’daki korkunç cinayette yeni ayrıntı: Canan Cerit’in evine kahvaltı bahanesiyle gelmişler - 7

İRAN’A MI KAÇTILAR?

Şüphelilerin İran’a kaçmış olabileceği değerlendirilirken, soruşturma sürüyor.

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