Yalova’daki korkunç cinayette yeni ayrıntı: Canan Cerit’in evine kahvaltı bahanesiyle gelmişler
Yalova’da korkunç bir cinayete kurban giden Canan Cerit’in öldürülmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cerit’in haftanın bazı günleri evinde çalışanları ile kahvaltı yaptığı, olay günü de şüphelilerin kahvaltı yapma bahanesiyle eve geldiği belirtildi.
Yalova’da cinayete kurban giden mantar üreticisi Canan Cerit’in öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.Olay, 23 Ekim günü sabah saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi’nde meydana geldi.