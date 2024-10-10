Yamula Barajı'ndaki kazılardan fosil fışkırdı

Kazıların bu yıl çok verimli geçtiğini anlatan Dağ, "100'den fazla fosilimiz mevcut. Bu yılki fosillerimizde her zamanki gibi yoğunluklu olarak üç toynaklı atlarımız (hipparion grubu) ve giraffa dediğimiz zürafalarımız mevcut ama bu yıl bizim için en değerlisi güzel bir domuz kafatasımız var." dedi.

Nadide bir örnek olduğunun altını çizen Dağ, "Tam kafa olması bizim için çok merak uyandıran bir keşif oldu." diye konuştu.