Yamula Barajı'ndaki kazılardan fosil fışkırdı

Kayseri'de Yamula Barajı çevresinde sürdürülen kazılarda bu yıl 7,5 milyon yıllık olduğu değerlendirilen çok sayıda hayvan fosili çıkarıldı. Kazılarda yoğunluklu olarak üç toynaklı at, zürafa, gergedan ve etçil hayvan fosilleri tespit edildi. Uzmanlar, kentteki fosillerin yabancı bilim insanlar tarafından dikkatle takip edildiğini de açıkladı.

Yamula Barajı'ndaki kazılardan fosil fışkırdı - 1

Kızılırmak üzerine kurulu Yamula Barajı çevresindeki kazı çalışmaları, Kayseri Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülüyor.

Bilim Merkezi'nde devam eden fosil çalışmalarıyla ilgili uzman antropolog Ömer Dağ, Yamula Barajı yakınındaki Çevril Mahallesi'nde 10 kişilik ekiple haziranda başlayan kazıları tamamladıklarını ve fosilleri laboratuvar ortamına taşıdıklarını söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yamula Barajı'ndaki kazılardan fosil fışkırdı - 2

Kazıların bu yıl çok verimli geçtiğini anlatan Dağ, "100'den fazla fosilimiz mevcut. Bu yılki fosillerimizde her zamanki gibi yoğunluklu olarak üç toynaklı atlarımız (hipparion grubu) ve giraffa dediğimiz zürafalarımız mevcut ama bu yıl bizim için en değerlisi güzel bir domuz kafatasımız var." dedi.

Nadide bir örnek olduğunun altını çizen Dağ, "Tam kafa olması bizim için çok merak uyandıran bir keşif oldu." diye konuştu.

Yamula Barajı'ndaki kazılardan fosil fışkırdı - 3

"ZENGİN BİR LOKASYON"

Kayseri'de baraj çevresinde bu yılki kazılarda yoğunluklu olarak üç toynaklı at, zürafa, gergedan ve etçil hayvan fosilleri tespit edildiğini belirten Dağ, Türkiye'nin fosil yoğunluğu olarak zengin bir ülke olduğunun altını çizdi.


Türkiye'nin farklı şehirlerinde paleontolojik kazıları aktif olarak devam ettiğini dile getiren Dağ, "Oralarda da çok güzel keşifler muhakkak vardır ancak burası çok farklı. Bu bölgenin özelliği fosillerin korunma durumları çok iyi, çeşitlilik çok fazla. Birden fazla örnek keşfedebiliyorsunuz ve bulduğunuz örnekler tama yakın olabiliyor." dedi.

Yamula Barajı'ndaki kazılardan fosil fışkırdı - 4

Dağ, bu yılki kazılarda bulunan domuz kafatasının bugünün domuzlarından farklı olduğuna değinerek, "Laboratuvarda domuz kafatası incelenip cins tanımlamaları yapılacak." dedi.

Kayseri'de çıkarılan fosillerin korunmuş olmasına dikkati çeken Dağ, baraj kenarında yer almasının fosilleşme ortamı için çok müsait olduğunu dile getirdi.

Dağ, tektonik olaylara maruz kalmasına rağmen, fosillerde çok fazla kırılma ya da parçalanmaya rastlamadıklarını, birçoğunda korunma durumunun çok iyi olduğunu ifade etti.

Yamula Barajı'ndaki kazılardan fosil fışkırdı - 5

"KAYSERİ'DEKİ FOSİLLER YABANCI BİLİM İNSANLARININ DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

Bulunan fosil örneklerinin yurt dışında da ses getirdiğini belirten Dağ, "Bu sene Finlandiya'dan fil uzmanımız geldi. Daha önceki yıllarda da çalışma gerçekleştirmişti, bu yıl yine çalışma gerçekleştirdi. Aslında buranın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Gelen uzman bir defa gelmiyor, birkaç kere gelmek istiyor çünkü çeşitlilik ve buluntu o kadar fazla ki bir seferlik gelip de bitirebileceği bir çalışma olmuyor. O yüzden birkaç kez misafir ettiğimiz yabancı uzmanımız oldu." diye konuştu.

Yamula Barajı'ndaki kazılardan fosil fışkırdı - 6

İnşaatı devam eden Paleontoloji Müzesi için fosilleri ayaklandırma işlemi yaptıklarını anlatan Dağ, "Bu ayaklandırma çalışmalarıyla misafirlerimize aslında o canlının nasıl bir morfolojide, nasıl bir boyda olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Onun için ayaklandırma çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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