Yamula Barajı'ndaki kazılardan fosil fışkırdı
Kayseri'de Yamula Barajı çevresinde sürdürülen kazılarda bu yıl 7,5 milyon yıllık olduğu değerlendirilen çok sayıda hayvan fosili çıkarıldı. Kazılarda yoğunluklu olarak üç toynaklı at, zürafa, gergedan ve etçil hayvan fosilleri tespit edildi. Uzmanlar, kentteki fosillerin yabancı bilim insanlar tarafından dikkatle takip edildiğini de açıkladı.
Kızılırmak üzerine kurulu Yamula Barajı çevresindeki kazı çalışmaları, Kayseri Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülüyor.
Bilim Merkezi'nde devam eden fosil çalışmalarıyla ilgili uzman antropolog Ömer Dağ, Yamula Barajı yakınındaki Çevril Mahallesi'nde 10 kişilik ekiple haziranda başlayan kazıları tamamladıklarını ve fosilleri laboratuvar ortamına taşıdıklarını söyledi.