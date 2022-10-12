Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı

Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta çıkan yangında zarar gören çatının onarılması için tadilat başladı. Yapılan çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 1

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan ve çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası'nda tadilat başladı.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 2

İlk aşamada çatı ile binanın birleşecek olan kısımlarında beton dökme çalışmaları yapılıyor.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 3

Tadilat çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 4

Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos'ta çıkan yangında, çatıyı saran alevler nedeniyle bakımdaki yaşlılar, hasta ve servis çalışanları 104 kişi tahliye edilmişti.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 5

Hastalar çeşitli hastanelere nakledilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 6

Yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı rapor hazırlamıştı.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 7

Raporda yangının çıkış nedeninin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtilmişti.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 8
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 9
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 10
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 11
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 12
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 13
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 14
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 15
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı - 16

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