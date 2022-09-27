Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat hazırlığı

Balıklı Rum Hastanesi'nin yangında zarar gören binasının tadilatı için hazırlıklara başlandı. Ekim ayı itibariyle ilk olarak bakımevi binası çatısından başlanacak çalışmanın Aralık gibi bitmesi bekleniyor.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat hazırlığı - 1

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat için hazırlıklara başlandı.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat hazırlığı - 2

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos 2022 tarihinde yangın çıktı.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat hazırlığı - 3

Çatıyı saran alevler nedeniyle bakımdaki yaşlılar, hasta ve servis çalışanları 104 kişi tahliye edildi.

Hastalar çeşitli hastanelere nakledilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat hazırlığı - 4

YANGININ NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan yangına ilişkin İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda; yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtildi.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat hazırlığı - 5

Hastanede hasar tespit çalışmaları sırasında enkazdan çıkan para, altın ve değerli eşyalar hastane yönetimi aracılığıyla sahiplerine teslim edildi.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat hazırlığı - 6

TADİLAT YAPILACAK

Çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası'nda yapılacak tadilat için hazırlıklara başlandı.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat hazırlığı - 7

Tadilat çalışmaları için kurulacak iskeleler için malzemeler hastaneye getirildi.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat hazırlığı - 8

Tadilat çalışmalarının, ekim ayı itibariyle ilk olarak bakımevi binası çatısından başlatılacağı öğrenildi.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat hazırlığı - 9

Çatı tadilatının aralık ayında bitirilmesi bekleniyor. Bazı noktalara iskele kurulurken hazırlıklar havadan drone ile görüntülendi.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat hazırlığı - 10

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