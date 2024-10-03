Yanan dağ evindeki cesette sır perdesi aralandı: İfadesinde cinsel ilişki itirafı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Türken'in ifadesinde, olay günü alkol almak için dağ evine gittiklerini ve Emre Başoğlu'nun kendisiyle cinsel ilişki kurmak istediğini, bunun üzerine yanında bulunan ruhsatsız silahla vurduğunu ve daha sonra evi yaktığını söylediği öğrenildi.