Yanan dağ evindeki cesette sır perdesi aralandı: İfadesinde cinsel ilişki itirafı
Düzce'de dağ evinde yanmış halde cesedi bulunan Emre Başoğlu'nu katili arkadaşı Mehmet Ali Türken çıktı. Türken ifadesinde olay günü alkol almak için dağ evine gittiklerini ve Başoğlu'nun kendisiyle cinsel ilişki kurmak istediğini söylemesi üzerine yanında bulunan ruhsatsız silahla vurduğunu ve daha sonra evi yaktığını söylediği öğrenildi.
Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'da dağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken içeride yapılan incelemede Emre Başoğlu'nun yanmış cesedi bulundu.