Yanan dağ evindeki cesette sır perdesi aralandı: İfadesinde cinsel ilişki itirafı

Düzce'de dağ evinde yanmış halde cesedi bulunan Emre Başoğlu'nu katili arkadaşı Mehmet Ali Türken çıktı. Türken ifadesinde olay günü alkol almak için dağ evine gittiklerini ve Başoğlu'nun kendisiyle cinsel ilişki kurmak istediğini söylemesi üzerine yanında bulunan ruhsatsız silahla vurduğunu ve daha sonra evi yaktığını söylediği öğrenildi.

Yanan dağ evindeki cesette sır perdesi aralandı: İfadesinde cinsel ilişki itirafı - 1

Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'da dağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken içeride yapılan incelemede Emre Başoğlu'nun yanmış cesedi bulundu.

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Yanan dağ evindeki cesette sır perdesi aralandı: İfadesinde cinsel ilişki itirafı - 2

İTİRAF ETTİ

Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Başoğlu ile yaylaya gittiği belirlenen arkadaşı Mehmet Ali Türken gözaltına alındı.

Türken'in jandarmada verdiği ifadede, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Yanan dağ evindeki cesette sır perdesi aralandı: İfadesinde cinsel ilişki itirafı - 3

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Türken'in ifadesinde, olay günü alkol almak için dağ evine gittiklerini ve Emre Başoğlu'nun kendisiyle cinsel ilişki kurmak istediğini, bunun üzerine yanında bulunan ruhsatsız silahla vurduğunu ve daha sonra evi yaktığını söylediği öğrenildi.

Yanan dağ evindeki cesette sır perdesi aralandı: İfadesinde cinsel ilişki itirafı - 4

Mehmet Ali Türken'in olaydan 17 gün önce sosyal medya hesabından "En güzel cinayetlerimi geçmişi öldürürken işledim. Bazıları katil dese de Rabb'im biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa" ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Yanan dağ evindeki cesette sır perdesi aralandı: İfadesinde cinsel ilişki itirafı - 5

Paylaşımın altına da "Dışarıdan bakınca görünmese de içimde geçmişin yaraları var, bunun hesabı ağır olacak." notunu düştüğü tespit edildi.

Yanan dağ evindeki cesette sır perdesi aralandı: İfadesinde cinsel ilişki itirafı - 6

Türken, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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