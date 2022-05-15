Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler

Adana’da yanan bir motosikleti vatandaşlar yaklaşık 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdü. Bu anlar saniye saniye kaydedilirken, şalgamcı Veysel Kaplan, “Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık” dedi.

Haberler - İHA 15.05.2022 - 10:20

Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler - 1

Edinilen bilgiye göre yangın, Cuma günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde bulunan Merkez Otogarı'nda ki 9 numaralı peronda meydana geldi.

Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler - 2

İddiaya göre, park edilen motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler - 3

Yangın tüpü çalışmadı. Vatandaşlar, itfaiye gelene kadar otogarın yangın tüpüyle yangını söndürmek istedi ancak tüp çalışmadı. Şalgamcı yardıma koştu.

Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler - 4

Bu sırada otogarda şalgam satan ve Mardin’e 150 litre şalgam gönderecek olan Veysel Kaplan, şalgamlarını feda ederek hepsini yanan motosikletin üzerine döktü. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yangın, dökülen şalgam suları sayesinde kısa sürede söndürülürken motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.

Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler - 5

“DEVLET BÜYÜKLERİMİZ ŞALGAM ZARARIMIZI KARŞILASIN”

Şalgamcı Veysel Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, motosiklet sahibinin kendisine teşekkür etmediğini söyledi. Kaplan, “İnsanlar burada zarar görmesin diye şalgamlarla müdahale ettik. 150 litre şalgamımız gitti.

Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler - 6

Yangını söndürdük ama zararı bize oldu. Artık devlet büyüklerimizden şalgam zararımızı karşılamalarını isteriz. Bizde buradan para kazanıyoruz. Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi.

Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler - 7

Biz insanlık görevimizi yaptık. Şalgamla motosikletteki yangını söndürmek Adana'ya has bir durum. Bizim Adanalı her şeyi söndürür. Önümüzde hiçbir şey duramaz. Biz güneşe ateş eden insanlarız” diye konuştu.

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