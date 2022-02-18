Yanan ormanlar moloz doldu

Bölgede kaçak yapılaşmaya yönelik alanlar da tespit edildiğini kaydeden Aras,"İş makinesi çalışıyordu ve doğal bitki örtüsü tahrip ediliyordu. Orası çok ciddi yangın geçirmiş bir bölgeydi. O yangında hepimiz doğa parçasını korumak için canımızı ortaya koyduk ve yangını söndürmeye çalıştık. Ancak gittiğimizde gördük ki yanan bölgelerde özellikle derelerin içerisine kaçak hafriyat dökümü yapılmış" diye konuştu.