Yanan ormanlar moloz doldu

Haberler - DHA 18.02.2022 - 11:36 | Son Güncelleme : 18.02.2022 - 11:40
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli tarihlerde çıkan yangınlarda zarar gören Turgutreis, Dereköy, Gümüşlük, Yaka ve Gürece mahaleleri arasındaki makilik ve ormanlık alanlara moloz döküldüğü tespit edildi.
Bodrum Belediyesi'ne, bir süre önce Dereköy ve Yaka mahallerinde çeşitli tarihlerde çıkan yangınlarda zarar gören orman ve makilik alana moloz döküldüğü ihbarı yapıldı.
İhbarın ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, önceki gün Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, Fen İşleri Müdürü Ece Erdoğan Karadan, Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, Yapı Kontrol Müdürü Serkan Balkan ve Dereköy Muhtarı Cemal Akhan ile bölgeye giderek inceleme yaptı.
Moloz dökülen noktalar tek tek tespit edilip, belgelendi. Kayıt altına alınarak, durum kolluk kuvvetlerine bildirildi. Dere yataklarına kadar moloz döken kişi veya firmaların tespit edilip, yasal işlem yapılması için çalışma başlatıldı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ihbarlar üzerine 2 gün önce bölgede inceleme yaptıklarını belirterek, "Bu bölge özellikle Turgutreis, Dereköy, Gümüşlük, Yaka ve Gürece arasında doğal karakterini koruyan bir bölge. Bu bölgede ciddi bir hafriyat dökümü belirledik" dedi.
Bölgede kaçak yapılaşmaya yönelik alanlar da tespit edildiğini kaydeden Aras,"İş makinesi çalışıyordu ve doğal bitki örtüsü tahrip ediliyordu. Orası çok ciddi yangın geçirmiş bir bölgeydi. O yangında hepimiz doğa parçasını korumak için canımızı ortaya koyduk ve yangını söndürmeye çalıştık. Ancak gittiğimizde gördük ki yanan bölgelerde özellikle derelerin içerisine kaçak hafriyat dökümü yapılmış" diye konuştu.
Aras, dökümü yaptığı düşünülen birkaç hafriyat firmasıyla ilgili tutanak tutulduğunu söyledi.
"Hem belediye encümeni hem de Muğla İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlü vasıtasıyla bunlara en üst perdeden cezalarını yazacağız" diyen Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını da kaydetti.