"Yandere Simulatör" oyunu okulda dehşet yarattı: Arkadaşına ilk biber gazı sıktı sonra bıçakladı

OYUNDAN MI ETKİLENDİ?

Yapılan incelemelerde şüpheli C.K'nın şiddet içerikli oyun olarak bilinen "Yandere Simulatör" oyunu oynadığı iddia edildi.

Oyunda, okulda sevmediğin arkadaşlarını tuzağa düşürüp bir şekilde ortadan kaldırmak ve öldürmek olduğu görülürken konuyla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.