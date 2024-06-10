"Yandere Simulatör" oyunu okulda dehşet yarattı: Arkadaşına ilk biber gazı sıktı sonra bıçakladı
İstanbul Beşiktaş'daki bir ortaokulda 7'inci sınıf öğrencisi C.K., kız akradaşı G.N.Ç. ile tartışması sonucu yüzüne önce biber gazı sıktı ardından da bıçaklandı. Yapılan incelemelerde şüphelinin şiddet içerikli oyun olarak bilinen "Yandere Simulatör" adlı oyundan etkilendiği iddia edildi.
Beşiktaş'ta bir ortaokulda okuyan 7'inci sınıf öğrencisi iki arkadaş arasında tartışma yaşandı.
Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, G.N.Ç. okul arkadaşı C.K'nın saldırısına uğradı. İddiaya göre olaydan, bir gün önce C.K, G.N.Ç'nin evine gidip onu parka çağırarak "Seninle yarın okulda görüşeceğiz." dedi.
Ertesi gün C.K'ının arkadaşının yüzüne önce biber gazı sıktığı ardından da ağabeyinin bıçak koleksiyonundan gizlice aldığı bıçakla G.N.Ç'yi yaraladığı öğrenildi.