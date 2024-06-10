"Yandere Simulatör" oyunu okulda dehşet yarattı: Arkadaşına ilk biber gazı sıktı sonra bıçakladı

İstanbul Beşiktaş'daki bir ortaokulda 7'inci sınıf öğrencisi C.K., kız akradaşı G.N.Ç. ile tartışması sonucu yüzüne önce biber gazı sıktı ardından da bıçaklandı. Yapılan incelemelerde şüphelinin şiddet içerikli oyun olarak bilinen "Yandere Simulatör" adlı oyundan etkilendiği iddia edildi.

"Yandere Simulatör" oyunu okulda dehşet yarattı: Arkadaşına ilk biber gazı sıktı sonra bıçakladı - 1

Beşiktaş'ta bir ortaokulda okuyan 7'inci sınıf öğrencisi iki arkadaş arasında tartışma yaşandı.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, G.N.Ç. okul arkadaşı C.K'nın saldırısına uğradı. İddiaya göre olaydan, bir gün önce C.K, G.N.Ç'nin evine gidip onu parka çağırarak "Seninle yarın okulda görüşeceğiz." dedi.

Ertesi gün C.K'ının arkadaşının yüzüne önce biber gazı sıktığı ardından da ağabeyinin bıçak koleksiyonundan gizlice aldığı bıçakla G.N.Ç'yi yaraladığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Yandere Simulatör" oyunu okulda dehşet yarattı: Arkadaşına ilk biber gazı sıktı sonra bıçakladı - 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedavisi devam edilen G.N.Ç'nin akciğer zarında yırtık tespit edilirken okul yönetimi ve emniyet konuyla ilgili soruşturma başlattı.

"Yandere Simulatör" oyunu okulda dehşet yarattı: Arkadaşına ilk biber gazı sıktı sonra bıçakladı - 3

OYUNDAN MI ETKİLENDİ?

Yapılan incelemelerde şüpheli C.K'nın şiddet içerikli oyun olarak bilinen "Yandere Simulatör" oyunu oynadığı iddia edildi.

Oyunda, okulda sevmediğin arkadaşlarını tuzağa düşürüp bir şekilde ortadan kaldırmak ve öldürmek olduğu görülürken konuyla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

"Yandere Simulatör" oyunu okulda dehşet yarattı: Arkadaşına ilk biber gazı sıktı sonra bıçakladı - 4

YANDERE SİMULATÖR

Yandere Simulatör, bir anime karakterinin hastalıklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER