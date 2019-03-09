Yangın çıkan evde Hint keneviri yetiştirme düzeneği bulundu
Anadolu Ajansı
Adana'da bir evde çıkan yangına müdahale eden ekipler, banyo ve yatak odasında Hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş düzenek buldu. Ev sahibi, polis tarafından gözaltına alındı.
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1Adana'da, evinde çıkan yangına müdahale eden ekiplerin, banyo ve yatak odasında Hint keneviri yetiştirme düzeneği bulduğu üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
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2Üniversitesi öğrencisi M.B. (23) merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki evinde yangın çıkması üzerine itfaiyeye haber verdi.
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3Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü, tedbir amaçlı adrese gelen polis ekipleri ise incelemeleri sırasında evin banyo ve yatak odasında Hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş düzenek tespit etti.
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4Özel olarak havalandırma, nemlendirme ve ışıklandırma sistemi bulunan banyo ve yatak odasında, saksılar içinde Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.
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5M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.
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