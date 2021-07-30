Yangın çıkan iller: Antalya, Adana, Mersin,Muğla, Osmaniye ve Kayseri 'de orman yangınları

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 30.07.2021 - 10:34 | Son Güncelleme : 30.07.2021 - 11:01
6 kentte alevlere müdahale sürerken bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Aktif olan tüm yangınlarda iyiye doğru bir gidiş var" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da, "Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak" diye konuştu.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.
Gazipaşa’ya bağlı Küçüklü ve İnceğiz mahallelerindeki kızılçamla kaplı ormanlık alanda dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle 4 farklı noktada yangın çıktı. Poyrazın da etkisiyle büyüyen alevler kontrolden çıkarak geniş bir alana dağıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bazı evlerdeki kişiler tahliye edildi. Gazipaşa Orman işletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, sivil iş makineleri ve çok sayıda vatandaş yangını söndürmek için seferber oldu.
Alevlerin tehdit ettiği 18 köy ve mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Özellikle Kalemler bölgesinde tahliye edilen birçok ev yangından zarar gördü.
AFAD, Manavgat'taki yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, "1'i ağır 138 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" denildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıklamıştı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki orman yangınlarına 213 araç ve 481 personelle destek verdiklerini, şu ana kadar 34 mahallenin zarar gördüğünü söyledi.
Manavgat'ta 106 mahallenin 37'sine şu ana kadar su verdiliğini belirten Böcek, 69 mahalleye de su verme çalışmalarının sürdüğünü ekledi.
Antalya'da Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.
Antalya'da Manavgat'ın ardından Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde de ormanlık alanlarda yangın çıktı.
Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgedeki Yukarı Mahalle, tedbir amaçlı boşaltıldı. Sarp bölgede yer aldığı için yangına müdahalenin güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.
Alanya'nın Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki yangın da havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Yangında, ilk belirlemelere göre, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.
Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gün önce çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda 2 gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, alevlere karadan müdahaleye devam ediyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye 3 arazöz, bir su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 orman işçisi sevk edildi.
Karadan müdahalenin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Aladağ'da da gece başlayan yangına müdahale sürüyor. Bazı evler tahliye edildi. Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada Adana'da dün 21 alanda orman yangını çıktığı ve yangınlardan 7 kişinin etkilendiği belirtildi.
Açıklamada ''Kozan ilçesinden Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı ve Bağözü mahallelerinden bin 680 vatandaşımızın, Aladağ ilçesinden ise 25 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Kozan ilçesi Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökyüzü, Kuytucak ve Akarca mahallelerinde, Aladağ ilçesi Boztahta köyünde tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Mersin'de Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde orman yangınları çıktı.
Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında 2 gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, alevlere karadan müdahaleye devam ediyor.
Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla ilçe merkezi sınırlarına kadar yayılan ve Merkez Mahalle'de Taşmasa Seyir Terası çevresine yaklaşan yangın nedeniyle güvenlik güçleri tedbirlerini sürdürüyor.
İlçe merkezine kadar yayılan yangın, daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı evlere kadar sıçradı.
Elektrik sorunu da yaşanan bölgede yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan, AA muhabirine, yangının ilçe merkezine indiğini söyledi.
Yangında şu ana kadar can kaybının olmadığını bildiren Aktan, şöyle konuştu:
"Evler yanıyor. Sağdan soldan hep ateş düştü. 2 arazöz yandı, kaptanlarını kurtardık. Can kaybı yok. Çok şükür. Evler boşaltıldı. Müdahale devam ediyor. Rüzgar hızı çok fazla. Yurt ve üniversite binasını harekete geçirdik. Birçoğunu akrabalarının yanına taşıdık. Taşımaya devam ediliyor. Hepimiz çok kötü durumdayız. Tehlike geçmiş değil. Diğer mahallelere sıçrıyor. Allah yardımcımız olsun."
Bozyazı ilçesinde dün başlayan ve gece saatlerinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını, sabah tekrar alevlendi. Ekiplerin gün boyu süren çalışması sonucu bu bölgedeki yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
İlçede dün sabah saatlerinde ilk olarak Boğsak mevkisinde başlayan ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine sıçrayan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.
Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya karayolunda polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.
Ekipler, sürücüleri güvenli yollara yönlendirdi.
Yangının etkili olduğu mahallelerde elektrik kesintisi de yaşandı.
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Gece saatlerinde rüzgarın artmasıyla yangınlar kontrolden çıktı. Mahallelerimizi boşalttık, boşaltmaya da devam ediyoruz. Otellerimizi de tahliye ettik" dedi.
Osmaniye'de çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Sarpınağzı köyü ile Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılan yangına müdahale sürüyor.
Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle Kazmaca, Sarpınağzı ve Kadirli ilçesindeki Karatepe'de bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahaleye ara verildi.
Yangın, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan Karatepe köyüne bağlı Sağlamerler Mahallesi'nde de etkili oldu. Alevlerin sıçradığı bazı ev, ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Mahallenin daha önce tedbir amaçlı boşaltılması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın nedeniyle Karatepe-Kadirli karayolu ise tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapatıldı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda dün başlayan yangın, Ulupınar Mahallesi'nde kısmen kontrol altına alındı. Yangında 45 hektar zarar gördü. Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki yangını ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Gece boyu soğutma işlemlerinin devam ettiği yangın bölgesinde şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor.
Bir yangın haberi de Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi.
Armutalan mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Yangın bölgesinde motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı.
Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
Muğla Milas Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale edildi.
Alevler, bölgeye yakın 5 yıldızlı otele kadar yaklaşınca müşteriler, tedbiren deniz yoluyla güvenli alana tahliye edilmeye başlandı. Otel çalışanları da güvenli bölgeye alındı.
Yangın, yaklaşık üç saat süren müdahaleyle evlere ve Milas Katı Atık Depolama Tesisi'ne sıçramadan kontrol altına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakınında bulunan makilik alanda da yangın çıktı.
Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İlçeye bağlı Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan alevler yükseldi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etikili olduğu bölgede yangına 8 arazözle müdahale edildi. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşmadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.