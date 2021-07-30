Yangın çıkan iller: Antalya, Adana, Mersin,Muğla, Osmaniye ve Kayseri 'de orman yangınları

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Aktif olan tüm yangınlarda iyiye doğru bir gidiş var" dedi.

"DENİZE DOĞRU İLERLEYEN BİR YANGIN VAR" Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz. Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var. Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığında açıklama yapılır" diye konuştu.