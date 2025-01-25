Yangın faciasında hayatını kaybeden eşi ve kızlarını son yolculuğuna uğurladı | Acılı baba: Devletimiz gereğini yapacaktır

Bolu Kartalkaya'daki otel yangındaki faciada hayatını kaybeden Defne Arkadaş İnal ile kızları Dila ve Ela İnal gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kızlarının, Bolu'ya gitmeden önce çekilen bir kare fotoğrafı göğsünde taşıyan baba Burak İnal, "Gitmeden önce görüşmüştük. Kızlarım bana sen dünyanın en iyi babasısın demişti. Üzerimdeki fotoğraf onların gitmeden önceki son fotoğrafıydı" diye konuştu. "Benim devletime güvenim sonsuz" diyen Burak İnal, "İhmal edenlerin ihmalleri bulunacak. Ve yargı önüne çıkarılıp gerekli cezayı alacaklardır. Ben buna inanıyorum." dedi.

Yangın faciasında hayatını kaybeden eşi ve kızlarını son yolculuğuna uğurladı | Acılı baba: Devletimiz gereğini yapacaktır - 1

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti. Beşiktaş'ta yaşayan ve bir şirkette yöneticilik yapan 44 yaşındaki Defne Arkadaş İnal, 8 yaşındaki kızı Dila İnal ve 6 yaşındaki kızı Ela İnal da yangında yaşama veda etmişti. Cenazeleri İstanbul'a getirilen anne ve iki kızı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yangın faciasında hayatını kaybeden eşi ve kızlarını son yolculuğuna uğurladı | Acılı baba: Devletimiz gereğini yapacaktır - 2

Törende gözyaşları sel olurken yangın faciasında eşi ve iki kızını kaybeden baba Burak İnal, taziyeleri kabul etti.

Yangın faciasında hayatını kaybeden eşi ve kızlarını son yolculuğuna uğurladı | Acılı baba: Devletimiz gereğini yapacaktır - 3

Törende, basın mensuplarına açıklama yapan Burak İnal, olay sırasında İstanbul'da bulunduğunu, televizyonu açtıktan sonra yangından haberi olduğunu söyledi.

İnal, eşine telefonla ulaşamayınca olay yerine gittiğini anlatarak, "Bütün hastaneleri gezdik, en son Adli Tıp Kurumu'na gittim. Oradaki memura 'Bakılacak bir yer daha var mı?' diye sordum. İçeri girmek istemediğimi, bir yer daha varsa söylemesini rica ettim. Beni yönlendirdi ama orada da yoklardı. Daha sonra aynı günün akşamı teşhis ettim." ifadelerini kullandı.

Yangın faciasında hayatını kaybeden eşi ve kızlarını son yolculuğuna uğurladı | Acılı baba: Devletimiz gereğini yapacaktır - 4

İhmal iddialarıyla ilgili avukatların gerekli girişimleri yapacağını kaydeden İnal, "Böyle bir şeyin olması kabul edilebilir değil. Devletimize güvenim sonsuz, gereken yapılacaktır." dedi.

Yangın faciasında hayatını kaybeden eşi ve kızlarını son yolculuğuna uğurladı | Acılı baba: Devletimiz gereğini yapacaktır - 5

Kızlarının yola çıkmadan önce çekilen son fotoğraflarını yakasında taşıyan İnal, son görüşmelerini ise şu sözlerle anlattı:

"Sen dünyanın en iyi babasısın.' demişti. Kızlarımla çok güzel vakit geçirdim. Bu, yola çıkmadan önceki fotoğraflarıydı. Her dakikamı dolu dolu geçirdim. Hep 'Bugün gitsem gözüm arkada kalmaz.' derdim ama onların gideceğini düşünmemiştim."

Yangın faciasında hayatını kaybeden eşi ve kızlarını son yolculuğuna uğurladı | Acılı baba: Devletimiz gereğini yapacaktır - 6
Yangın faciasında hayatını kaybeden eşi ve kızlarını son yolculuğuna uğurladı | Acılı baba: Devletimiz gereğini yapacaktır - 7
Yangın faciasında hayatını kaybeden eşi ve kızlarını son yolculuğuna uğurladı | Acılı baba: Devletimiz gereğini yapacaktır - 8
Yangın faciasında hayatını kaybeden eşi ve kızlarını son yolculuğuna uğurladı | Acılı baba: Devletimiz gereğini yapacaktır - 9
Yangın faciasında hayatını kaybeden eşi ve kızlarını son yolculuğuna uğurladı | Acılı baba: Devletimiz gereğini yapacaktır - 10
Yangın faciasında hayatını kaybeden eşi ve kızlarını son yolculuğuna uğurladı | Acılı baba: Devletimiz gereğini yapacaktır - 11
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