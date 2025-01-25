Yangın faciasında hayatını kaybeden eşi ve kızlarını son yolculuğuna uğurladı | Acılı baba: Devletimiz gereğini yapacaktır

Törende, basın mensuplarına açıklama yapan Burak İnal, olay sırasında İstanbul'da bulunduğunu, televizyonu açtıktan sonra yangından haberi olduğunu söyledi.

İnal, eşine telefonla ulaşamayınca olay yerine gittiğini anlatarak, "Bütün hastaneleri gezdik, en son Adli Tıp Kurumu'na gittim. Oradaki memura 'Bakılacak bir yer daha var mı?' diye sordum. İçeri girmek istemediğimi, bir yer daha varsa söylemesini rica ettim. Beni yönlendirdi ama orada da yoklardı. Daha sonra aynı günün akşamı teşhis ettim." ifadelerini kullandı.