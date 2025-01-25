Yangın faciasında hayatını kaybeden eşi ve kızlarını son yolculuğuna uğurladı | Acılı baba: Devletimiz gereğini yapacaktır
Bolu Kartalkaya'daki otel yangındaki faciada hayatını kaybeden Defne Arkadaş İnal ile kızları Dila ve Ela İnal gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kızlarının, Bolu'ya gitmeden önce çekilen bir kare fotoğrafı göğsünde taşıyan baba Burak İnal, "Gitmeden önce görüşmüştük. Kızlarım bana sen dünyanın en iyi babasısın demişti. Üzerimdeki fotoğraf onların gitmeden önceki son fotoğrafıydı" diye konuştu. "Benim devletime güvenim sonsuz" diyen Burak İnal, "İhmal edenlerin ihmalleri bulunacak. Ve yargı önüne çıkarılıp gerekli cezayı alacaklardır. Ben buna inanıyorum." dedi.
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti. Beşiktaş'ta yaşayan ve bir şirkette yöneticilik yapan 44 yaşındaki Defne Arkadaş İnal, 8 yaşındaki kızı Dila İnal ve 6 yaşındaki kızı Ela İnal da yangında yaşama veda etmişti. Cenazeleri İstanbul'a getirilen anne ve iki kızı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.