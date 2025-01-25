Yangın faciasında yaşamını yitiren Uygur Türkü Sümeyye'nin öyküsü
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında en fazla can kaybını veren Gültekin ailesiydi. Ailenin 14 üyesi yaşamını yitirdi. 3 çocukları olan Zehra Sena ile Bilal Gültekin, Uygur Türkü bir kızın koruyucu ailesiydi. Çift, kendi çocuklarından ayrımadıkları ve Sümeyye adını verdikleri 11 yaşındaki kızı da Kartalkaya'ya götürmüştü. Ancak bu tatilde, hepsi yaşamını yitirdi.
Babası ile Çin'den İstanbul'a sığındı. Gültekin ailesi küçük kızın koruyucu ailesi olmuştu. Sümeyye adını alan 11 yaşındaki çocuk da Bolu Kartalkaya'daki otelde yaşamını yitirdi.
Uygur Türkü küçük kızın annesi Çin'de ölmüştü. 2016 yılında babasıyla İstanbul'a geldi. Bilal Gültekin'in şirketinde çalışan Uygur Türklerinden biri de Sümeyye'nin babasıydı.