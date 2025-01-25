Yangın faciasında yaşamını yitiren Uygur Türkü Sümeyye'nin öyküsü

Zehra Sena Gültekin'in 3 oğlu daha oldu. Bekir, Selim ve Yusuf...

Aile, Sümeyye'yi kendi öz çocuklarından hiç ayırmadı. Bolu Kartalkaya'daki tatile de birlikte gitmişlerdi. Otelin 12. katında kalıyorlardı. Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin, yangın anında annesini aradı.



Eşi ve çocuklarıyla mahsur kaldıklarını söyledi ve helallik istedi. Bu onun son sözleri oldu, ailenin cenazelerine ulaşıldı.



Aileden 14 kişi hayatını kaybetmişti. Sümeyye de, üç kardeşi, anne ve babasıyla birlikte o yangında hayatını kaybedenler arasındaydı.



Sümeyye'nin öz babası hem kaybettiği kızına üzülüyor hem de onu aileden ayırmayan Gültekin ailesini kaybetmenin yasını tutuyor.