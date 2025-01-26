Yangın faciasından ailesiyle birlikte sarkıttıkları çarşafla kurtuldu: Onları kurtarınca uçacak kadar hafifledim
Kartalkaya'daki 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınından sarkıttıkları çarşafla ailesi ve beraberindekilerle sağ kurtulan Alper Erken, yaşadıklarını anlattı. Erken, "Önce oğlum indi, gördüm aşağı indiğini. O anda herkesi aşağı indirdik. Eşimi indirdiğim zaman bende müthiş bir hafifleme oldu. Dedim ki 'Ya ben buradan artık uçabilirim, o kadar hafifim'" diye konuştu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangından sarkıttıkları çarşafla eşi, çocuğu ve beraberindekilerle sağ kurtulan Alper Erken, yaşadıklarını anlattı.
49 yaşındaki Erken, eşi ve çocuklarıyla karne tatili dolayısıyla otele gittiklerini, 3 yıldır aynı oteli tercih ettiklerini söyledi.
Uykusunun hafif olduğunu ve otelin içinden gelen seslerle uyandığını anlatan Erken, insanların ''Bu yangın nereden çıktı? Hadi çabuk çıkalım.'' diye bağırdığını duyduğunu anlattı.