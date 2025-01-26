Yangın faciasından ailesiyle birlikte sarkıttıkları çarşafla kurtuldu: Onları kurtarınca uçacak kadar hafifledim

"EYVAH BURADA ÖLECEĞİZ"

Erken, "Bir panik havası oluştu. Yüksek katlardan biri olan sekizinci katta olmamıza rağmen odamız tam köşe odaydı. Yani hem uçuruma bakan tarafta hem de yana bakan kısımda penceremiz vardı. Pencereden bakınca yangını gördüm. Yangın yukarı doğru geliyordu." dedi.

Hemen eşi ve çocuğunu uyandırarak giyinmelerini söylediğini aktaran Erken, ''Biz yangının bu kadar büyük olduğunu anlayamadık. Yine de çok hızlı harekete geçtik. Kapıyı açtığımızda dumanlar yavaş yavaş odaya doğru gelmeye başlamıştı. Hemen pencereleri açtık. Koridordaki pencereyi açmak istedik fakat kilitliydi. O sırada diğer odalardan gelen insanlar 'Eyvah, burada öleceğiz, bu gaz hepimizi boğacak.' dediler. Daha yangın yok, sadece çok ciddi anlamda duman geliyordu.'' diye konuştu.