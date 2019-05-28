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Yangın ihbarına gitti, kendi evi çıktı

Anadolu Ajansı

Aydın'da ihbar üzerine gittiği yangında ambulans şoförü, kendi evinin yandığını fark edince şoke oldu.

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    Köprülü - Veysipaşa Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin kiracı olduğu evde yangın çıktığını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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    İhbar üzerine olay yerine hareket eden ambulansın şoförü Ş.A, kiraya verdiği evin yandığını görünce şok oldu.
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    Üniversite öğrencisi kiracılar M.S ile N.K de yangın haberini alınca olay yerine geldi.

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    Ev sahibi şoför ve kız öğrencileri büyük üzüntüye boğan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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