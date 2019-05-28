Yangın ihbarına gitti, kendi evi çıktı
Anadolu Ajansı
Aydın'da ihbar üzerine gittiği yangında ambulans şoförü, kendi evinin yandığını fark edince şoke oldu.
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Köprülü - Veysipaşa Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin kiracı olduğu evde yangın çıktığını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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2İhbar üzerine olay yerine hareket eden ambulansın şoförü Ş.A, kiraya verdiği evin yandığını görünce şok oldu.
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Üniversite öğrencisi kiracılar M.S ile N.K de yangın haberini alınca olay yerine geldi.
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Ev sahibi şoför ve kız öğrencileri büyük üzüntüye boğan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
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