Yangın kurbanı 3 kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Anadolu Ajansı
Düzce'de çıkan yangında hayatını kaybeden yaşları 8, 10 ve 12 olan 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Yangında yaralanan baba, çocuklarının cenaze törenini bir aracın içine hazırlanan yataktan gözyaşları içinde izledi.
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1Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 2'si öğrenme güçlüğü nedeniyle hafif engelli 3 kardeş, son yolculuklarına uğurlandı.
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2Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde geçen cuma çıkan yangında hayatını kaybeden Medine (12), Umut (8) ve Emirhan Korkmaz'ın (10) cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak köye getirildi.
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3Köy meydanına oluşturulan alana yerleştirilen 3 çocuğun tabutuna sarılan yakınları ve köy halkı, gözyaşı döktü.
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4Yangından çocuklarını kurtarmayı başaramayan ve camdan atlayarak yaralanan Muhammet Korkmaz da tedavi gördüğü Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden alınarak bir yakınının hafif ticari aracının arkasına hazırlanan yatakla cenaze törenine getirildi.
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5Tabutların bulunduğu alana yaklaştırılan ve bagaj kapağı açılan araçtan acılı baba, cenaze törenini gözyaşları arasında izledi.
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6Korkmaz'ın bulunduğu yerden cenaze namazına da eşlik ettiği görüldü.
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7Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından çocukların cenazeleri köy mezarlığında toprağa verildi.
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8Cenaze törenine, çocukların yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ve vatandaşlar katıldı.
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