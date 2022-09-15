Yangın lüks yatı kül etti

Alanya'da lüks bir yatta yangın çıktı. Yattaki 6 kişi zodyak botlarla tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında lüks yat kullanılamaz hale geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.09.2022 - 17:53 | Son Güncelleme : 15.09.2022 - 17:57

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'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan lüks yat kullanılamaz hale geldi.

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Tersane açıklarında içinde personel dahil 6 kişinin bulunduğu "Şahmeran" adlı lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine yattaki yangına Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti.

Yangın lüks yatı kül etti - 4

Günübirlik tura çıkan yattaki 6 kişi, zodyak botlarla tahliye edildi.

Yangın lüks yatı kül etti - 5

Dumanların çıktığı tekne Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Yangın lüks yatı kül etti - 6

Yangın, alanya itfaiyesinin çalışması ve çevredeki jetskilerden dalga püskürtülmesi sonucu söndürüldü.

Yangın lüks yatı kül etti - 7

Yangın nedeniyle yat kullanılamaz hale geldi.

Yangın lüks yatı kül etti - 8
Yangın lüks yatı kül etti - 9

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