Yangın lüks yatı kül etti

Haberler - Anadolu Ajansı 15.09.2022 - 17:53 | Son Güncelleme : 15.09.2022 - 17:57
Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan lüks yat kullanılamaz hale geldi.
Tersane açıklarında içinde personel dahil 6 kişinin bulunduğu "Şahmeran" adlı lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yattaki yangına Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti.
Günübirlik tura çıkan yattaki 6 kişi, zodyak botlarla tahliye edildi.
Dumanların çıktığı tekne Alanya Limanı'na yanaştırıldı.
Yangın, alanya itfaiyesinin çalışması ve çevredeki jetskilerden dalga püskürtülmesi sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle yat kullanılamaz hale geldi.